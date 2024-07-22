نتنياهو: إسرائيل ستكون حليفا قويا لأمريكا بغض النظر عمن سيكون الرئيس

القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف نتنياهو، متحدثا للصحافيين قبل توجهه إلى واشنطن، أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأمريكي من سباق الرئاسة.
وتابع أنه سيناقش قضايا مثل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وهزيمة حماس.
(رويترز)
ههه أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا نقطة إلى السطر أيها السفاح الصهيوني النازي البولندي القذر عليكم من الله اللعنة واللعنات المتاتاليات أنتم وعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي وسبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
ههه بل إن فلسطين المحتلة ومنذ 1948 كانت النجمة رقم 51 على العلم الأمريكي يا انريكي وكان الأولى أن تسمى إسرائيل الصهيو الأمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀