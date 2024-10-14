سياسة | دولي

نتنياهو: إسرائيل ستواصل إصابة أهداف حزب الله في كل مكان في لبنان

14 - أكتوبر - 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل ستهاجم جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.
وأضاف خلال زيارة لقاعدة عسكرية استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة أمس الأحد “سنواصل إصابة أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان، حتى في بيروت”.
(رويترز)

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  1. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 14, 2024 الساعة 6:58 م

    نهايتك ونهاية إحتلالك لفلسطين ألعربية وعاصمتها ألقدس ألتى تحتضن ألأقصى وتحتضن ألناصرة مهد ألسيد ألمسيح عليه ألسلام، ستكون قريبة وقريبة جدا يانتن ياهو. ستتحرر فلسطين وتعود لعروبتها رافعة أعلامها مرددة أناشيدها بقيادة أحرارها أالبطل ألسنوار ومحمد ألضيف حفظهما ألله جلت قدرته.

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