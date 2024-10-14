نتنياهو: إسرائيل ستواصل إصابة أهداف حزب الله في كل مكان في لبنان

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل ستهاجم جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت.

وأضاف خلال زيارة لقاعدة عسكرية استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة أمس الأحد “سنواصل إصابة أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان، حتى في بيروت”.

(رويترز)