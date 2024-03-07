سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو: إسرائيل ستواصل هجومها على حماس بما في ذلك في رفح

7 - مارس - 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر نتنياهو أنه “ثمة ضغوط دولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف، نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب”.

وأضاف نتنياهو أن الجيش سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع “بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس”.

وتابع “مَن يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب وذلك لن يحدث”.

(رويترز)

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  1. يقول آحمد:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:25 م

    وهذا ماتريده يا نتن ياهو لعنه الله عليك يا ملعون وعلي من يساعدك من الصهاينه العرب وا مريكا

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:26 م

    ستجد أحرار حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا وألوية صلاح الدين بانتظار سحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود 🇵🇸🤕☝️🚀👹🔥🚀🔥

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  3. يقول ابن آكسيل:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:27 م

    و الإنسانية ستواصل جهودها للزج بك في السجن قريبا ……! هههها

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  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:27 م

    رفح ستكون آخر مسمار سيدق في نعشك يا أيها النتن ياهو، وتلك ستكون نهايتك إلى أبد الآبدين بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🚀👹🔥👹🚀🚀

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  5. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2024 الساعة 9:08 ص

    هه غطرستكم واستقوائكم بأمريكا لن يدوم إلى الأبد تبت يداك

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