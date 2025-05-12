نتنياهو: إسرائيل لن توقف إطلاق النار ولن تطلق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن إيدان ألكسندر

القدس المحتلة: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بأن إعلان حماس نيتها إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ستتواصل “تحت النار، تزامنا مع التحضيرات لتصعيد القتال”.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الأحد بأنها ستفرج عن ألكسندر، وهو جندي أمريكي إسرائيلي أسير في غزة، فيما كشفت بأنها تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.

ولم تكشف عن موعد لإطلاق سراحه، لكن عائلة ألكسندر (21 عاما) قالت إنه تم إبلاغها بأنه سيتم الإفراج عنه “في الأيام المقبلة”.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل غير ملزمة بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن إرهابيين، بل هي ملزمة فقط بإقامة ممر آمن يسمح بالإفراج عن إيدان”.

وأضاف بأن التعهّد بالإفراج عن ألكسندر لم يأت إلا بعد “الضغوط العسكرية” في قطاع غزة.

وتابع “نعيش أياما حاسمة تم خلالها عرض اتفاق على حماس يتيح الإفراج عن رهائننا”.

تأتي التطورات الأخيرة بعيد إعلان قياديَّين في “حماس” أن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وأنه تم إحراز “بعض التقدم” بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

في الأثناء، تواصل القصف الإسرائيلي إذ أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت فجر الاثنين مدرسة لإيواء النازحين في جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه “تم نقل 10 شهداء على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت طائرات الاحتلال حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا”.

(أ ف ب)