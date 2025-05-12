نتنياهو: إسرائيل لن توقف إطلاق النار ولن تطلق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن إيدان ألكسندر

القدس المحتلة: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بأن إعلان حماس نيتها إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ستتواصل “تحت النار، تزامنا مع التحضيرات لتصعيد القتال”.
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الأحد بأنها ستفرج عن ألكسندر، وهو جندي أمريكي إسرائيلي أسير في غزة، فيما كشفت بأنها تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
ولم تكشف عن موعد لإطلاق سراحه، لكن عائلة ألكسندر (21 عاما) قالت إنه تم إبلاغها بأنه سيتم الإفراج عنه “في الأيام المقبلة”.
وقال نتنياهو إن “إسرائيل غير ملزمة بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن إرهابيين، بل هي ملزمة فقط بإقامة ممر آمن يسمح بالإفراج عن إيدان”.
وأضاف بأن التعهّد بالإفراج عن ألكسندر لم يأت إلا بعد “الضغوط العسكرية” في قطاع غزة.
وتابع “نعيش أياما حاسمة تم خلالها عرض اتفاق على حماس يتيح الإفراج عن رهائننا”.
تأتي التطورات الأخيرة بعيد إعلان قياديَّين في “حماس” أن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وأنه تم إحراز “بعض التقدم” بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.
في الأثناء، تواصل القصف الإسرائيلي إذ أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت فجر الاثنين مدرسة لإيواء النازحين في جباليا في شمال قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه “تم نقل 10 شهداء على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت طائرات الاحتلال حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا”.
(أ ف ب)
لقد إنتهية يا أيها المجرم السفاح، لولا أمريكا ودعم الغربي لكم حتى لم يبقى أحد منكم في فلسطين، إلى مذبلة التاريخ إن شاء الله.
ان شاء الله اسرائيل ستوقف اطلاق النار ولن تستطيع أن تطلق سراح الاسرى الا باتفاق مع المقاومة،
وان شاء الله ستنكسر شوكتك أيها الأزعر القاتل المجرم الحاقد بعد ان استنفذت كل ما عندك من اجرام وكيد وان شاء الله مع اكابر المجرمين في الدنيا والآخره. اللهم آمن فلا ناصر للمستضعفين المظلومين المحتلين الا سواك في هذه الأيام.
بهذا يثبت نتنياهو حمقه وولعه بإراقة الدماء الفلسطينية والصهيونية والأمريكية ويؤكد لحليفه ترامب أنه لا يكن أدنى احتراما ولا تقديرا لأي كان يريد أن يوقفه عن سفك دماء الأطفال والنساء وتدمير حياة البشر تحت أية ذريعة ولو كان ترامب نفسه ..
سيستمر متنياهو المجرم الفاشي شبيه بشارون الهارب بجرائمه وحماقته لكنه سيناهي إلى الهاوية ومزبلة التاريخ وقريباً وإن شاء الله. ولكم الله يلشعب فلسطين.
هههه هذا يعني أن النتن ياهو يتحدى ترامب المتصهين الأرعن المتغطرس المغرور من سيكسب الرهان النتن أم سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الساعات الحاسمات لعصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
لنرى ردة فعل ترمب على التحدي المكشوف له من نتانياهو ولنرى من هو سيد الكون.
ترمب عبد المال وناسب بني اسراءيل من اجل العقار و المال ونقل سفارته إلى القدس من اجل المال ويوحي للعرب انه يريد ان يفعل شيءا في غزة سواءا كان صادقا ام لا حيث لا احد يعلم نواياه إلا الذي خلقه، فقط من اجل المال.
المشكلة هنا ان ترمب لو كان فعلا صادقا ويريد ان يوقف الحرب في غزة، واتصلت به ارملة شلدن أديسون ولوحت له بشيك بمءة مليون دولار كدعم شخصي لترمب وشركاته، فماذا سيحصل بعدها بعد ان يكون قد حلب الجاموسة؟
فور شوور سيغير رأيه وسيطلق يد نتانياهو إلى ما شاء الله وسيفوز بالحليب وغيره حتى لو مع خسران الاخرة التي لا يقيم لها وزنا.
آيكسيلنت!