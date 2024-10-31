نتنياهو: إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران

القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة.

وأضاف في كلمة أمام ضباط جدد بالجيش أن إسرائيل تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على إيران.

ومضى قائلا “تتمتع إسرائيل اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة”. وقال إن “الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وقال نتنياهو إن إيقاف البرنامج النووي الإيراني لا يزال هو الهدف الأساسي لسياسته، موضحآ أن” إيقاف البرنامج النووي كان، ولا يزال، شغلنا الشاغل”

وأضاف أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية هو “الهدف الرئيسي” الذي حدده للقوات المسلحة الإسرائيلية وجميع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أنه لا يمكنه كشف تفاصيل خططه ، لأن ذلك سيعرض تحقيق الهدف للخطر.

يشار إلى أن إسرائيل ترى أن برنامج إيران النووي يمثل تهديدا وجوديا، وبشكل خاص في ضوء حقيقة أنه يمكن لإيران استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

وقبل الضربات الانتقامية الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد إيران في الأسبوع الماضي، ثارت مخاوف من إمكانية استهدافها المنشآت النووية أيضا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقالت إسرائيل إن قواتها الجوية ضربت “منشآت لتصنيع الصواريخ”.

(وكالات)