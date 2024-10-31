سياسة | دولي

نتنياهو: إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران

31 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
4

القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة.

وأضاف في كلمة أمام ضباط جدد بالجيش أن إسرائيل تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على إيران.

ومضى قائلا “تتمتع إسرائيل اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. يمكننا الوصول إلى أي مكان في إيران حسب الحاجة”. وقال إن “الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وقال نتنياهو إن إيقاف البرنامج النووي الإيراني لا يزال هو الهدف الأساسي لسياسته، موضحآ أن” إيقاف البرنامج النووي كان، ولا يزال، شغلنا الشاغل”

وأضاف أن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية هو “الهدف الرئيسي” الذي حدده للقوات المسلحة الإسرائيلية وجميع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أنه لا يمكنه كشف تفاصيل خططه ، لأن ذلك سيعرض تحقيق الهدف للخطر.

يشار إلى أن إسرائيل ترى أن برنامج إيران النووي يمثل تهديدا وجوديا، وبشكل خاص في ضوء حقيقة أنه يمكن لإيران استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

وقبل الضربات الانتقامية الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد إيران في الأسبوع الماضي، ثارت مخاوف من إمكانية استهدافها المنشآت النووية أيضا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقالت إسرائيل إن قواتها الجوية ضربت “منشآت لتصنيع الصواريخ”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 5:20 م

    وصلوا إلى غرفة نومك يا مجنون …!

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 6:08 م

    ههه جنون العظمة والاستئساد بأسيادك في البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي لن ينقذك من مصيرك الأسود الذي هو بانتظارك أمام دارك، فاللهم يا منتقم يا جبار عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  3. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 6:26 م

    ليس في كل مرة تسلم الجرة يا عربيد العرابيد ان جازالتعبير

    رد
  4. يقول طارق:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 7:19 م

    اي فيلم جاد او مسرحية او عرض رياضي يتحدد بوقت .. لماذا؟ حتى لا يتصور الجمهور انه مقلب (a prank) و ان من وراءه عابث يعبث.
    لهذا اقترح ان يتضمن السيناريو نهاية لهذا الفيلم حتى لا يقتنع الجميع بأنه مقلب.

    رد

أخبار ذات صلة

فورين بوليسي: الشرق الأوسط الجديد هو نفسه القديم.. وما لم تُحل القضية الفلسطينية سيظل كل شيء على حاله
8 - أغسطس - 2025
روسيا: قلقون إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على منشآت إيران النووية
30 - يوليو - 2025
عراقجي: إيران ستردّ “بحزم أكبر” إذا تعرّضت لهجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة
28 - يوليو - 2025
ساعر في كييف: خضنا “حواراً استراتيجياً” لكيفية العمل ضد إيران
24 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية