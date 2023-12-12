نتنياهو يقر بخلافه مع بايدن بشأن “ما بعد حماس” 

تل أبيب: أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اليوم التالي للحرب في غزة ومرحلة “ما بعد حماس”.
وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: ” إنني أقدر بشدة الدعم الأمريكي لتدمير حماس وإعادة رهائننا”.
وأضاف: “بعد حوار مكثف مع الرئيس بايدن وفريقه، حصلنا على الدعم الكامل للتوغل البري وصد الضغوط الدولية لوقف الحرب”.
وتابع نتنياهو: “نعم هناك خلاف حول اليوم التالي لحماس، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق حول هذا أيضا”.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “أود أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو”.
وقال: “بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها مدنيونا وجنودنا، لن أسمح بدخول غزة لأولئك الذين يقومون بتعليم الإرهاب ودعم الإرهاب وتمويل الإرهاب” وهي اتهامات وجهها بالسابق إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف: “غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان” في إشارة الى حركتي “فتح” و”حماس”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في كلمة له، الاثنين، إلى خلافات مع نتنياهو قائلا: “لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية”، دون مزيد من التفاصيل.
(الأناضول)
Bullshit.
بعد ان قتل الاثنان اكثر من. 18,000 شهيد، لم ولن يوجد اكثر اتفاقا عبر التاريخ كالاتفاق بين هذين المجرمين.
لا يوجد ادنى نوع من الخلاف بين المجرمين قاتلي أطفال غزة نتانياهو وبايدن.
ارجوا ان لا ينساق كتابنا ومحلينا الجهابذة وراء هذه الكذبة المفضوحة.
لا نريد ان نقراء مقالا واحداً عن هذا الاختلاف المزعوم.
أيها المجرم الجبان غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة عصية عليكم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥
مسرحيات تعودنا عليها ……صهيوني يخالف صهيوني و الاثنان مجنونان ………! لن يهدأ العآلم إلا و انتم امام محكمة العدل الدولية و معكم من زحفوا على العراق و هم ” احرار ” اليوم ………!