نتنياهو يقر بخلافه مع بايدن بشأن “ما بعد حماس” 

تل أبيب: أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اليوم التالي للحرب في غزة ومرحلة “ما بعد حماس”.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب: ” إنني أقدر بشدة الدعم الأمريكي لتدمير حماس وإعادة رهائننا”.

وأضاف: “بعد حوار مكثف مع الرئيس بايدن وفريقه، حصلنا على الدعم الكامل للتوغل البري وصد الضغوط الدولية لوقف الحرب”.

وتابع نتنياهو: “نعم هناك خلاف حول اليوم التالي لحماس، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق حول هذا أيضا”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “أود أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو”.

وقال: “بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها مدنيونا وجنودنا، لن أسمح بدخول غزة لأولئك الذين يقومون بتعليم الإرهاب ودعم الإرهاب وتمويل الإرهاب” وهي اتهامات وجهها بالسابق إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف: “غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان” في إشارة الى حركتي “فتح” و”حماس”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في كلمة له، الاثنين، إلى خلافات مع نتنياهو قائلا: “لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية”، دون مزيد من التفاصيل.

(الأناضول)