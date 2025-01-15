سياسة | دولي

نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال غير مكتمل

15 - يناير - 2025

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تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل، وإنه يتم العمل على تفاصيله النهائية.

وكشف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم. ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.

وشكر نتنياهو دونالد ترامب وجو بايدن على جهودهما في التوصّل إلى اتفاق “للإفراج عن الرهائن”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه هو الأوّل منذ الإعلان الرسمي عن هدنة في غزة.

وجاء في البيان أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وشكره على مساعدته في الدفع من أجل تحرير الرهائن”، مع الإشارة إلى أن نتنياهو هاتف كذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن “ليشكر له أيضا مساعدته في الاتفاق بشأن الرهائن”.

(وكالات)

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