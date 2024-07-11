نتنياهو: أي اتفاق يجب أن يضمن قدرتنا على العودة للقتال في غزة والسيطرة على حدودها

“القدس العربي”: عدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب اليوم الخميس، الشروط التي وضعتها حكومته في المفاوضات غير المباشرة مع حركة “حماس”، التي تجري بوساطة مشتركة قطرية- مصرية- أمريكية.
وقال نتنياهو، خلال تخريج دورة عسكرية لضباط في جيش الاحتلال، إنّ أيّ اتّفاق “يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال (بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينصّ عليها) حتى تتحقق أهداف الحرب”.
كما اشترط نتنياهو أن يتمّ في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه “الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم في مايو/ أيار خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس” ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وتتضمن الخطة المبادئ الأساسية لصفقة التبادل وعودة الهدوء التام في قطاع غزة، والتي تعد أساس المفاوضات بين “حماس” وإسرائيل.
وقال نتنياهو “من باب المسؤولية الوطنية، فإنّ أي مقترح صفقة يجب أن يتيح لنا العودة للقتال”.
وأكد أنّ “تل أبيب ستستمر في حربها على قطاع غزة حتى تحقيق كافة أهدافها ولو استغرق ذلك وقتا”.
وزعم أن “حماس متمسكة بمطالب تعرض أمن إسرائيل للخطر”.
وتابع: “الطريق إلى إطلاق سراح مختطفينا هو مواصلة الضغط على حماس بكل ما أوتينا من قوة”.
“ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح”
كما أكد نتنياهو أن شرط استمرار سيطرة الجيش على “ممرّ فيلادلفيا ومعبر رفح” اللذين احتلتهما إسرائيل بداية أيار/مايو هو أحد المبادئ التي طرحتها حكومته في إطار المفاوضات، في حين تشترط حماس من جهتها أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة.
وممرّ فيلادلفيا هو منطقة عازلة عبارة عن شريط ضيّق أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله الثاني لقطاع غزة (1967-2005).
وهذه المنطقة العازلة يبلغ اليوم عرضها مئة متر على الأقلّ، وأكثر من ذلك في بعض الأماكن، وتمتدّ بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر والبالغة 14 كيلومتراً.
أما معبر رفح فهو نقطة الدخول البرية الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة وصلة الوصل البرية الوحيدة بين القطاع ودولة أخرى غير إسرائيل.
والمعبر مغلق منذ شنّت القوات الإسرائيلية مطلع أيار/مايو هجوماً برّياً واسعا على رفح، المدينة الكبيرة التي كان قد نزح إليها غالبية سكان القطاع.
والخميس، أعلن مكتب نتنياهو أن وفدا من الاستخبارات الداخلية (شين بيت) ومن الجيش الإسرائيلي، غادر إلى القاهرة اليوم.
وأكد المكتب في نفس الوقت عودة فريق تفاوض مساء الأربعاء من الدوحة حيث التقى بممثلين عن قطر ومصر والولايات المتحدة، الوسطاء الثلاثة في المحادثات.
(وكالات)
كلب بنغفير وسموتريتش ينبح وقافلة أحرار فلسطين وغزة العزة تسير إلى نصر عظيم بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
ليس من الصواب التعويل على الخلافات الداخلية بين أمراء الحرب لدى العدو ، ربماالسماح بنشرها مقصودا ، لإرباك حماس ، ،صحيح انهم يختلفون ، لكنهم متوحدون بالوصول إلى الأهداف وهي تفكيك قدرات حماس العسكرية والسياسيه ، يختلفون في انسب السياسات والإجراءات للوصول إلى أهداف حربهم على غزه ؟ موضوع المحتجزين لدى حماس بعضهم يعطيه الأولية القصوى وهم المعارضه وذلك للوصول إلى صفقة للإفراج عنهم ،،الأولية الأولى ، ، لكن مجلس الحرب ووزراء حكومة العدو يعتبر ان تحقيق ذلك يأتي كمحصلة من المزيد من التدمير و العمليات القتاليه ، ويمكن القول ان نتينياهو ووزراؤه اصبحوا أسرى لذلك، ولتصريحاتهم تفكيك حماس عسكري وسياسيا والرجوع عنه يعني سقوط نتينياهو سياسيا، بشكل عام ليس هناك أفق قريب في موضوع انتهاء الحرب ووقف القتال ،
أيها النتن ، ستغلبون وتحشرون إلى جنهنم وبئس المواد .. !
مجنون حر طليق و يتحدث و ينقل الإعلام حديثه الجنوني ……؟
اين مجلس الامن للامم المتحدة واين وعود الادارة الأمريكية بانها تعمل على حل عادل، لماذا لاتحترم ولا تهاب الدول العربية؟
و اين مصر و اهلها و جيشها، اليس معبر رفح و ممر فلاديلفيا ضمن الاتفاق المصري الاسرائيلي.
للاسف حولوا مصر عن طريق عملاءهم إلى كائن هزيل مشلول، حتى عن حدودها لا تستطيع ان تدافع.
الاتفاق الذي يضمن للمجرم نتياهو بمواصلة حرب الابادة في غزة ليس اتفاقا وانما رخصة ليستريح ويحضر المزيد من السلاح فاما وقف نهائي او لا اتفاق هذا هو المطلوب
لعنة الثمانين قد بدأت فافعلوا ما انتم فاعلون .
العد التنازلي لكيانكم الغاصب قد بدأ منذ السابع من اكتوبر هذا اليوم المبارك الذي سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب .
اسطورة جيشكم الذي لا يقهر ولت منغير رجعة وتم سحقها تحت اقدام المجاهدين في غزة .
سيكتب التاريخ ان المقاومة في غزة فعلت ما عجز عنه العرب مجتمعين وسيلعن التاريخ نفسه كل من تآمر على المقاومة في غزة من الحكام الخونة .
هنا غزة هاشم هنا مقبرة الغزات هنا تصنع الأساطير.
وأنه لجهاد نصر او استشهاد . فلا نامت أعين الجبناء .
ادعو الله أن يكون في عون الشعب الفلسطيني ضد نتنياهو وبقية الاسرائيلين الذين لا يضمرون للشعب الفلسطيني إلا الحقد والكره والرغبه في طردهم من فلسطين. ان الله ينصر من ينصره. خابت امال الصهاينه المعتدين وما النصر الا من عند الله.