نتنياهو يؤكد عزم إسرائيل احتلال غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق- (فيديو)

غزة- “القدس العربي”: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الجيش الإسرائيلي سوف يسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق”، وذلك في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، الخميس. وقال: “سنفعل ذلك على أي حال، حماس لن تبقى في غزة”، مضيفاً أن إسرائيل “تقترب من نهاية حرب على سبع جبهات تشمل إيران ووكلاءها”.

EXCLUSIVE: Israeli Prime Minister @netanyahu declared he is on “the verge of completing the war”, and vowed to continue a full takeover of Gaza, even if Hamas agreed to an eleventh hour ceasefire deal.

Story and full TV interview with Bibi here:https://t.co/7QOiV8oZtA — Sharri Markson (@SharriMarkson) August 21, 2025

🇮🇱🇦🇺 PM Netanyahu to Sky News: We’re on the verge of completing this war against Iran and its proxies. After our victory we’ll tremendous opportunities to expand peace in the region.@netanyahu @SkyNews pic.twitter.com/gB1T3DSfK9 — One Jewish State (@onejewishstate) August 21, 2025

في المقابل، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بقبول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس.

ويواصل جيش الاحتلال هجومه البري العنيف على أحياء مدينة غزة الجنوبية، ضمن خطته التي تهدف إلى احتلال المدينة كاملة وتهجير سكانها نحو الجنوب، في عملية أطلق عليها اسم “عربات جدعون 2”. وقد صادقت قيادة الجيش ووزير الدفاع على الخطة التي تستهدف نحو مليون فلسطيني، في وقت استدعت فيه إسرائيل آلاف جنود الاحتياط وأصدرت أوامر “بتقصير المهلة الزمنية” لاحتلال غزة.

شهود عيان أكدوا تسجيل توغلات إسرائيلية جديدة في محيط شارع 8 ومفترق “دولة”، ترافقت مع تدمير واسع للمنازل ونزوح قسري متواصل، وسط انتشار كثيف للطائرات المسيرة التي تستهدف كل متحرك. كما أُجريت اتصالات تحذيرية مع المستشفيات في غزة لنقل المرضى والمعدات إلى الجنوب، رغم غياب القدرة الاستيعابية هناك.

على الأرض، واصلت قوات الاحتلال عملياتها في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح، مع قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة، أسفرت عن مجازر دامية بحق المدنيين والنازحين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 356 خلال 24 ساعة، بينهم 18 شهيداً و117 جريحاً من ضحايا استهداف المساعدات الإنسانية، لترتفع حصيلة ضحايا “لقمة العيش” إلى أكثر من 2,036 شهيداً. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 62,192، فيما تجاوز عدد الجرحى 157,114.

إحدى غارات طيران الاحتلال على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/D9wFVnkMwq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025

كما استهدفت الطائرات الحربية أحياء الشيخ رضوان والصبرة ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء بينهم أطفال. وفي شمال القطاع، شُنّ قصف عنيف على جباليا، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف تجمعات المدنيين قرب نقاط توزيع المساعدات، حيث استُشهد خمسة في النصيرات وثلاثة في رفح، فضلاً عن تدمير مركز إيواء شرق دير البلح. وفي خان يونس، ارتقى ثمانية بينهم خمسة مزارعين من عائلة الأسطل، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية.

غارات عنيفة يشنها طيران الاحتلال على مواقع متفرقة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/u7UjReA0GG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025

لحظة قصف الاحتلال لخيام النازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/mmTdJ2LwK1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025

أعلنت وزارة الصحة كذلك وفاة مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا التجويع إلى 271، بينهم 112 طفلاً.

وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ”الأونروا”، أن سوء التغذية بين الأطفال في غزة ارتفع ثلاث مرات خلال أقل من ستة أشهر، مشيراً إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال مصاب بسوء التغذية، في ظل منع إدخال المساعدات منذ ستة أشهر.

في موازاة ذلك، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من “خطر عمليات قتل جماعي وتهجير قسري” إذا ما مضت إسرائيل في احتلال غزة، واعتبر أن ما يجري “تكرار لأساليب الحرب التي تسببت بدمار هائل في شمال القطاع ورفح”.

في المقابل، واصلت فصائل المقاومة الرد على الهجمات، إذ أعلنت كتائب القسام عن قصف تجمع لجنود الاحتلال في خان يونس، فيما بثت سرايا القدس مشاهد لكمين مشترك استهدف آليات إسرائيلية شرق الشجاعية. كما أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في حي الزيتون، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، في وقت تتكتم فيه السلطات الإسرائيلية على حجم خسائرها البشرية والمادية.

وتنذر الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة بمزيد من التصعيد الدموي ضد المدنيين، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.