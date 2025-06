نتنياهو: الجيش يستعيد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى “حماس”

دبي: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الجيش استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأشار إلى أن الجثتين هما للرهينتين جودي وينشتاين حجي وغادي حجي.

Breaking: After more than 600 days, the IDF has brought home the bodies of Judith Weinstein Haggai and Gadi Haggai, murdered and kidnapped from Nir Oz on October 7. “Our hearts will not be whole until all hostages return,” the family said. #BringThemHome #NirOz pic.twitter.com/axRpIwpFA1

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 5, 2025