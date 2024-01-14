نتنياهو: الحرب على غزة ستستمر أشهراً إضافية عديدة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: توقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة أشهرا إضافية.

وقال في تصريحات عشية تصويت حكومته على تعديل «الميزانية في زمن الحرب لعام 2024»: «هذه الحرب ستستغرق العديد من الأشهر الإضافية، لذلك نحن نقدم ميزانية حرب اليوم». وأشار إلى أنها تتضمن «نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططًا له» في الميزانية الأصلية لعام 2024 التي تم تمريرها العام الماضي.

وأضاف أن تعديل الميزانية يتضمن أيضًا منحا خاصة لجنود الاحتياط وعائلات الاحتياطيين فضلاً عن العاملين لحسابهم الخاص.

وبما يتعلّق بالمحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، قال إنّه «مضى 100 يوم منذ مذابح 7 أكتوبر» و»إن نصف الرهائن قد تمت إعادتهم و «لن نستسلم لأي شخص؛ نحن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى الوطن، الجميع، دون استثناءات».

وكان نتنياهو أطلّ السّبت في خطاب بثّه التلفزيون الإسرائيلي ليجدّد تأكيده أن إسرائيل «في الطريق الى الانتصار».

وقال «أعرف أن هناك من يشكّك بذلك لكنني لست معهم». وأضاف: «لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، لا أحد». ووصف القضية المرفوعة ضد إسرائيل بأنها «هجوم على الدولة اليهودية ونفاق وانحطاط».

واعتبر أنّ «ما يحدث في لاهاي عار أخلاقي، ولن يمنعنا أحد من القتال حتى النصر في غزة».

وتابع: «أوضحت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هذه الحرب ليست حربنا فقط، بل حربكم أيضا، وهي حرب ضد محور الشر».