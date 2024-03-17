نتنياهو: “الضغوط الدولية” لن تمنع هجوما بريا إسرائيليا في رفح

القدس المحتلة- رام الله: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستمضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح بجنوب قطاع غزة على الرغم من التحذيرات من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء “لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب (…) القضاء على حماس والإفراج عن جميع الرهائن لدينا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا ضد إسرائيل بعد الآن”. وأضاف “للقيام بذلك سنتحرك أيضا في رفح”.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء قبيل مناقشة مجلس الوزراء “تفويض” الوفد المقرر مغادرته إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية منذ أكثر من خمسة أشهر.

ويفترض أن يجتمع نتنياهو الأحد بالمستشار الألماني أولاف شولتس الذي سيجدد تحذيره من شن هجوم بري على رفح التي نزح إليها غالبية سكان غزة هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل، كما قال الناطق باسمه السبت.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعم إسرائيل خلال الحرب قد حذر من أن الهجوم الإسرائيلي في رفح يمثل “خطا أحمر” طالما لم يتضمن خططا لحماية المدنيين.

من جهته ناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة إسرائيل “باسم الإنسانية (…) عدم المضي قدما” في عمليتها البرية في رفح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة إنه وافق على خطة الجيش المتعلقة بالهجوم على رفح دون تحديد جدول زمني.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن “تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

تهديدات نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح تهدد استقرار المنطقة والعالم

وأضافت الخارجية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوماً من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية”.

وأوضحت أن “الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه”.

وأكدت أن “خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان”.

ونزح إلى مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية المغلقة والتي تتعرض لقصف جوي إسرائيلي يومي، أكثر من 1,5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة جدا.

يشهد قطاع غزة حربًا عنيفة اندلعت إثر هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية والذي أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

على الإثر، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وبدأت بتنفيذ حملة عسكرية مدمّرة خلّفت 31645 شهيدا على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة الأحد. ما تسبب بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(وكالات)