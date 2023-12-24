نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتكبد خسائر باهظة في غزة

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق قطاع غزة وإنها ستواصل القتال حتى تحقيق “النصر التام” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي إشارة إلى مقتل 15 جنديا مطلع الأسبوع، قال نتنياهو في بيان مصور إن للحرب ثمنا باهظا، وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لحماية حياة محاربينا”.

وأشار نتنياهو إلى “صباح صعب” اليوم الأحد.

وتابع: “قلوبنا مع العائلات وتعاطفنا مع حياة الشباب الذين قتلوا في ريعان شبابهم”.

وأضاف: “لنكن واضحين جدا.. ستكون هذه حربا طويلة”.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 486 جنديا إجمالا، ثلثهم تقريبا منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

(وكالات)