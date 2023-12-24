سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو: القوات الإسرائيلية تتكبد خسائر باهظة في غزة

منذ ساعتين

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق قطاع غزة وإنها ستواصل القتال حتى تحقيق “النصر التام” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي إشارة إلى مقتل 15 جنديا مطلع الأسبوع، قال نتنياهو في بيان مصور إن للحرب ثمنا باهظا، وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لحماية حياة محاربينا”.

وأشار نتنياهو إلى “صباح صعب” اليوم الأحد.

وتابع: “قلوبنا مع العائلات وتعاطفنا مع حياة الشباب الذين قتلوا في ريعان شبابهم”.

وأضاف: “لنكن واضحين جدا.. ستكون هذه حربا طويلة”.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 486 جنديا إجمالا، ثلثهم تقريبا منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

(وكالات)

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  1. يقول زينو الجزائر:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 5:58 م

    الله الله الله بدء الاعتراف

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  2. يقول الشنفرى:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 6:19 م

    اللهم انصر غزة وأهل غزة واخذل أعداء غزة صهاينة العرب وصهاينة اليهود .

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  3. يقول ساري الفجر:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 6:20 م

    ان شاء الله تتكبدوا مزيدا و مزيدا و مزيدا من الخسائر

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