نتنياهو الليلة في الكونغرس للمرة الرابعة: خطابه بالإنكليزية.. لكنه موجّه لآذان الإسرائيليين- (فيديوهات)

الناصرة- “القدس العربي”: توجّه أوساطٌ سياسية وإعلامية في إسرائيل انتقادات حادة لرئيس حكومتها وزوجته على حياة البذخ والترف، و”الانفصام” عن الواقع الإسرائيلي الصعب، كما يتجلى في تفاصيل زيارتهما للولايات المتحدة، وسط تقليل من أهمية الزيارة، واعتبارها “مظاهرة سياسية شخصية، وألعاباً نارية احتفالية”.

وكانت الحملة قد بدأت أمس الأول، بعد قيام سارة نتنياهو بنشر صورة لها من داخل مقصورة “طائرة سلاح الجو الأولى”، الطائرة المسماة “جناحا صهيون”، التي تعتبر فندقاً محلقاً، وكلّفت عملية تهيئتها وملائمتها لسفرات رئيس حكومة الاحتلال خزينة الدولة 800 مليون دولار. في واحدة من الصور بدت سارة نتنياهو بصورة استعراضية وهي ترتدي ثياب نوم فاخرة بلون كحلي، “بيجاما” محاكة من الحرير، وتتحدث بهاتف فضائي تابع للطائرة، ولاحقاً نشرتْها في حسابها في أنستغرام، وأخطأت في كتابة أسماء نساء إسرائيليات محتجزات في غزة، وبادرت للتصحيح، بعدما سخر إسرائيليون منها في منتديات التواصل الاجتماعي، معتبرين الخطأ دليلاً على انقطاعها عن همومهم ومشاكلهم.

كما نشر نتنياهو صورة له وهو يعمل في مكتبه داخل الطائرة، ومن أمامه قبعة كتب عليها بالإنكليزية: “انتصار مطلق”. بيد أن الضجة تفاقمت بالأمس، وتواصلت اليوم الأربعاء، بعدما فضح دونالد ترامب كذبة الزوجين نتنياهو، فقد كان مقرّراً أن يتم اللقاء بين نتنياهو وترامب يوم الخميس، بعد اللقاء مع جو بايدن، ولكن تسريبات وتصريحات صادرة عن مكتب نتنياهو بدأت تتحدث، منذ يومين، عن احتمال إرجاء اللقاء مع ترامب ليوم الجمعة بسبب زحمة جدول أعمال ولقاءات ترامب. لكن ترامب أعلن من طرفه أن اللقاء مع نتنياهو كان مقرراً للخميس وتمّ نقله للجمعة بناء على طلب نتنياهو نفسه، ولاحقاً تبيّن أن التأجيل جاء كي يشارك الزوجان نتنياهو في عيد ميلاد ولدهما يائير الثالث والثلاثين، وهو مقيم، منذ شهور، في ميامي، حيث واحدة من مزارع ومنتجعات ترامب. وهذا يعني أن نتنياهو، ورغم واقع الحرب، والأوضاع البائسة داخل إسرائيل، يمدّد سفرته ويطير لفلوريدا ما يعني أنه سيعود الأحد بدلاً من الجمعة، وكل ذلك للاحتفال بعيد ميلاد ولده، الذي لم يخدم في الجيش، ويعيش حياة بذخ، ومنغمس في الملذات في أمريكا منذ شهور.

وسخرت أوساطٌ إسرائيلية واسعة من هذه “الصدفة”، بأن عيد ميلاد ولدهما يصادف ذات يوم الجمعة المحدد لقاء ترامب، في ذات المكان والزمان.

وحَمَلَ رئيس المعارضة يائير لبيد، في حديث للإذاعة العبرية العامة، صباح اليوم، على نتنياهو، وأشار للفجوة الكبيرة المريعة بين الواقع الصعب المرّ داخل إسرائيل، وانشغال نتنياهو بنفسه وبأسرته وباحتفالاتهم خلف المحيط بعيداً عن البلاد. واستذكر لبيد أن عشرات آلاف الإسرائيليين ما زالوا نازحين عن بيوتهم في الشمال والجنوب، دون أن تفتح المدارس لأولادهم في السنة الدراسية الوشيكة، وهناك آلاف القتلى والجرحى وعشرات المخطوفين، منذ نحو 300 يوم، داخل أنفاق غزة، فيما يستمر النزيف.

وطالب لبيد نتنياهو بإتمام صفقة مع “حماس” فوراً من أجل استعادة المخطوفين، لافتاً لموقف المؤسسة الأمنية التي تجمع على ضرورة وقف الحرب الآن، والذهاب لصفقة، لأن المخطوفين يموتون في غزة.

وهكذا في الصحف العبرية، أطلق عددٌ كبير من المعلقين الإسرائيليين سهام نقدهم نحو نتنياهو، فقال المعلق السياسي البارز في القناة العبرية 12 بن كاسبيت ساخراً: “هكذا تسافر عائلة نتنياهو كل الطريق حتى النصر المطلق. إسرائيل تكابد حرباً صعبة منذ عشرة شهور، وفي الأمس شاهدنا تقريراً صحفياً عن بداية انهيار جنود الاحتياط الذين لم يروا بيوتهم، وتركوا أماكن عملهم، وأولاد النازحين منهم لن يعودوا لمدارسهم في أول أيلول، وسكان مدينة “سديروت” في الجنوب يتردّدون بالعودة لمنازلهم، وسكان المستوطنات في “غلاف غزة” لا يجدون مكاناً يعودون إليه، وهناك 120 مخطوفاً في غزة”.

