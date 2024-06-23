نتنياهو يعلن استعداده لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع لبنان

القدس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده تستعد لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع لبنان، في إشارة إلى المواجهات المتواصلة مع “حزب الله” منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة “14” العبرية (خاصة): “لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في شمال البلاد (الحدود مع لبنان)، ونقوم باستعدادات لذلك”.

واستدرك: “لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا في الإعلام”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن المعارك العنيفة التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة “على وشك الانتهاء”.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية “المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح”.

(وكالات)