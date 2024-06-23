سياسة | دولي

نتنياهو يعلن استعداده لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع لبنان

23 - يونيو - 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن بلاده تستعد لتغيير الوضع الراهن على الحدود مع لبنان، في إشارة إلى المواجهات المتواصلة مع “حزب الله” منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة “14” العبرية (خاصة): “لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في شمال البلاد (الحدود مع لبنان)، ونقوم باستعدادات لذلك”.
واستدرك: “لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا في الإعلام”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن المعارك العنيفة التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة “على وشك الانتهاء”.
وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية “المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح”.
(وكالات)

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  1. يقول صفر قريش:
    يونيو 24, 2024 الساعة 12:23 ص

    Big looser yaking too much and little action.
    اصبح اكثر جعجعة من سمير جعجع.

    رد

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