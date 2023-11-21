سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو بشأن المحتجزين في غزة: آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا

21 - نوفمبر - 2023

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن هناك تقدما يتحقق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال لجنود احتياط “نحقق تقدما. لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جدا، ليس بعد، لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبا”.

ولم يقدم نتنياهو مزيدا من التفاصيل.

وقال مكتبه “في ضوء التطورات في مسألة إطلاق سراح رهائننا”، سيعقد نتنياهو اجتماعا لحكومة الحرب الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) ومجلس الوزراء الأمني الموسع في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) والحكومة بالكامل في الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش).

(رويترز)

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