نتنياهو بعد الصاروخ اليمني: كان على الحوثيين معرفة أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً عند كل محاولة لضربنا

القدس: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الحوثيين في اليمن بدفع “ثمن باهظ”، بعد تبنّيهم شن هجوم بصاروخ بالستي على وسط إسرائيل.

وقال نتنياهو، في بدء اجتماع حكومته: “أطلق الحوثيون، صباح اليوم، صاروخ أرض-أرض من اليمن على أراضينا. كان ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمناً باهظاً لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا”.

(أ ف ب)