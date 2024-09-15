نتنياهو بعد الصاروخ اليمني: كان على الحوثيين معرفة أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً عند كل محاولة لضربنا

القدس: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الحوثيين في اليمن بدفع “ثمن باهظ”، بعد تبنّيهم شن هجوم بصاروخ بالستي على وسط إسرائيل.
وقال نتنياهو، في بدء اجتماع حكومته: “أطلق الحوثيون، صباح اليوم، صاروخ أرض-أرض من اليمن على أراضينا. كان ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمناً باهظاً لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا”.
(أ ف ب)
الكثير من الاضطرابات في العالم في الوقت الحالي، مما قد يشعل حربًا كبرى. وحشية الإنسان يتفوق على الضمير الإنساني بأسره.
وحان الوقت لأن بدفع الصهاينة واعوانهم الثمن لظلمهم الطويل للمسلمين
Action speaks louder than words
هذا الصاروخ للتجربه وللتحذير. حيث يقول لكم
لا أمان لكم اللا بعودتكم إلي اوطانكم آلتي أتيتم منها.
وخير البر عاجله عاجله عاجله عاجله عاجله عاجله عاجله
لا يوجد أي قوه في العالم أن توفر لكم السلام. كما وفرته الدوله الاسلاميه…
ارحلوا
عندما يجد ملالي الفرس انفسهم في مازق يوعزون إلى مرتزقتهم في لبنان او العراق أو اليمن بان يتحرشون بالكيان الصهيونى من خلال اطلاق بعض المفرقعات الخلبيه آلتي عودنا عليها حلف إيران الشيعي طبعًا الفرس اجبن من ان يردوا بشكل مباشر على الصهاينة لانهم يعرفون حق المعرفة انهم الخاسر الاكبر فيها اليوم أوعزوا الى المرتزقة الحوثيين بالمهمة الذين لم يترددوا في ذالك عندها سيقوم الصهاينة ليس بضرب الفرس وهم الفاعل الاساسي بل سيقومون بضرب أهلنا في اليمن ويسقط ابرياء لا ناقة لهم فيه ولا جمل يعني هذا ان الحرب بين الحلف التي الفارسي الشيعي وبين الحلف الصهيوصليبي تجري على ارض عربية والخاسر الاكبر فيها هم ألعرب وان دل هذا على شيءٍ فإنما يدل على تحالف فارسي شيعي من والحلف الصليبي من جهة اخرى ضد ألعرب المسلمين
ایران لیش تحارب اسرائیل ؟
كان الواجب تقديم التحية والعرفان للحوثيين على مساندتهم لإخوانهم في فلسطين،وهل هنالك دولة سنية تساند الفلسطينيين ، علينا أن نترفع عن العزف على وتر السنة والشيعة ،كلاهما يتبعون دين واحد.
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد***بيان غير مختلف ونطق
انا معك في ان إيران وراء تحريك اذرعها في لبنان و في العراق و سورية وقتما شاءت و لما شاءت.
في اليمن يختلف الأمر..
الحوثيون أقرب في المنزع للصدريين في العراق، ليسوا على طاعة الوكلاء الآخرين.
يقال عن اليمنيين: “ملكيون في الصباح و جمهوريون في المساء” أي لا يثنيهم ولاء عن مصلحة.
الى عَرَبيٍّ، “أهلكم” في فلسطين و”أهلكم” في اليمن و”أهلكم” في العراق وسوريا! وكثير ممن قالوها مغازلة لشعوب بينما هم يتحالفون مطبعون ومنسقو أمن مع الحلفاء ودولتهم الصهيونية، ألا يستطيعون أن يرجو حليفهم أن يرد بتقصد “من ليسو أهلهم” ؟
تنتظرون أن يضرب الأهل لتلومو من ضرب العدو، وتحقرون فزعته وتحبطونها! لا وقفتم في الخندق المدافع ولا أقنعتم حلفائكم!
الصراعات الدينية ستستمر . التطرف الديني في الشرق لا يقل صرامة عن التطرف في الغرب او الشمال او الجنوب. لدينا احزاب وتشكلات سياسية مسلحة تعلن ان العدو سيسحق والعدو يمارس الشئ ذاته اما الشعوب بمصيرها في يد القوة التي تمارس كل انواع التطرف
النتن ياهوا لا يعلم أن أمريكا مجتمعة مع حلفائها تعاني في بحر اليمن، فما بالك بجيش المرتزقة (اسرازائل) الذين لايساوون قطيع من الخراف بلا أمريكا…
حفظك الله ورعاك ابو جبريل ونعم فيك, محازمك من تعز العز حنا الجبال العوالي اقول ياقائدي اضرب ولا تبالي.
ابشر ياشعب فلسطين ارواحنا واموالنا نحن اليمنيين فداء فلسطين والقدس ولن نترككم لو قامت القيامه, حفظ الله السيد العلم عبدالملك بدرالدين الحوثي ورعاه واطال في عمره.
لم نرد إصابة المطار لان به مدنيين و جنسيات أخرى و كان الهدف من الصاروخ هو إثبات عدم جدوى دفاعاتكم و لكننا نملك بنك أهداف يعيد الاحتلال للعصر الحجري و نستطيع حرمانكم من بترول الخليج و غلق الخليج و غلق باب المندب