 نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار “غير مقبولة”

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس تسعى لإدخال تغييرات “غير مقبولة” على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في منشور لمكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من اليوم الأحد: “التغييرات التي تسعى حماس لإجرائها على الاقتراح القطري نقلت إلينا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة لإسرائيل”.

كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسال وفد إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع حماس، حسبما أعلن مكتبه. ومن المقرر أن يغادر فريق التفاوض يوم الأحد. ووفقا لتقارير إعلامية، سيتوجه نتنياهو إلى واشنطن في اليوم نفسه.

وتركز المحادثات، التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، على الاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وتعثرت جهود تأمين وقف إطلاق نار مؤقت لأشهر، لكن الوسطاء قدموا مؤخرا اقتراحا آخر، والذي تفيد التقارير بأنه ينص على وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة لمدة 60 يوما على الأقل، والإفراج التدريجي عن 10 رهائن إسرائيليين، وإعادة رفات الرهائن القتلى.

وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وخلال فترة وقف إطلاق النار، سيحاول الطرفان التفاوض على إنهاء دائم للحرب.

وكانت حماس قد أعلنت يوم الجمعة أنها سلمت موافقتها على أحدث مقترح للوساطة إلى قطر ومصر.

وقال مسؤول في حماس، إن هناك حاجة للمزيد من التوضيح بشأن استمرار وقف إطلاق النار بعد فترة الـ 60 يوما الأولية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

ووفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على “الشروط الضرورية” لإبرام وقف إطلاق النار قبل عدة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب يوم غد الاثنين.

(د ب أ)