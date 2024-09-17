نتنياهو: توسيع أهداف حرب غزة لتشمل إعادة سكان “شمال إسرائيل” لمنازلهم

تل أبيب: وسعت إسرائيل الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في “شمال إسرائيل” نتيجة للهجمات التي تشنها جماعة حزب الله من لبنان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار.

(رويترز)