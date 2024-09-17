نتنياهو: توسيع أهداف حرب غزة لتشمل إعادة سكان “شمال إسرائيل” لمنازلهم

تل أبيب: وسعت إسرائيل الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل تمكين السكان من العودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤهم منها في “شمال إسرائيل” نتيجة للهجمات التي تشنها جماعة حزب الله من لبنان.
وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار.
(رويترز)
اسراءيل وخاصة حكومة نتنياهو المتطرفة لا توءمن بالسلام العادل القائم حقيقة على أساس الدولتين فلسطين وعاصمتها ألقدس الشريف وإسرائيل في حدود عام ١٩٦٧!مع الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينين التي اقرتها قرارات الأمم المتحدة.. ستلجأ اسراءيل الى محاولات طرد الفلسطينيين من أرضهم وهذا يتطلب وحدة فلسطينية حقيقية وتضامن عربي فعال وقيام الامم المتحدة بدور فاعل من اجل وقف الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانسحاب اسراءيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا يتطلب دبلوماسية عربية ودولية فعالة من اجل اقناع الولايات المتحدة الاميركية لاعادة النظر في انحيازها التام الى اسراءيل.