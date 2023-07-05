نتنياهو: جماعة شيعية مسلحة تحتجز أكاديمية إسرائيلية روسية في العراق

تل أبيب: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن مواطنة إسرائيلية روسية تعمل في الحقل الأكاديمي كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر لا تزال على قيد الحياة وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله الشيعية.

وأضاف المكتب في بيان أن اسم المرأة هو إليزابيث تسوركوف، موضحا أنها ذهبت إلى العراق لأغراض بحثية موفدة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة. ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن حالتها.

وأضاف البيان أن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفرها الروسي.

وقال البيان “إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها”، مضيفا أن الجهات ذات الصلة في إسرائيل تتعامل مع الموقف.

(رويترز)





