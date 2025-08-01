نتنياهو جوع غزة عمدا ولا يمكننا الانتظار حتى نحصي قبور الأطفال ونعلن عن إبادة جماعية

لندن – “القدس العربي”:

قال خبير المجاعات والرد الإنساني ومدير المؤسسة الإنسانية العالمية بجامعة تافتس، أليكس دي وال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار تجويع غزة.

وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” قال إن معاناة الجوع التي تجتاح غزة ستظل حية في الذاكرة الشخصية والجماعية لأجيال. فالجوع يتمكن من الجسد، وخاصةً الصغار، أما الأطفال الناجون من سوء التغذية الحاد، فإن الضرر الجسدي والمعرفي سيرافقهم مدى الحياة. وقال إنه وزملاءه درسوا المجاعات على مدى عقود طويلة و”ندرك العلامات المرعبة التي تنذر بانهيار اجتماعي وشيك، عندما تتهاوى الروابط التي تربط المجتمع وينهار النظام. إنها لحظة ترتفع فيها معدلات الوفيات بشكل كبير، ويصبح إصلاح نسيج المجتمع بعد ذلك أصعب بكثير. كما وينذر هذا التفكك بالفوضى والصراع والجنوح ويأس شديد قد يولد إرهابا جديدا. ويبدو أن غزة تنتقل إلى هذه المنطقة الآن”.

وأكد دي وال أن ما يحدث في غزة هو كارثة متوقعة، ذلك أن المجاعة تستغرق وقتا. ولا يمكن للسلطات تجويع شعب بالصدفة. فمنذ آذار/ مارس 2024، حذرت الهيئات الدولية مرارا وتكرارا من أن غزة تقف على شفا المجاعة.

ما يحدث في غزة هو كارثة متوقعة، ذلك أن المجاعة تستغرق وقتا. ولا يمكن للسلطات تجويع شعب بالصدفة

وفي هذا الأسبوع، أصدرت مجموعة مدعومة من الأمم المتحدة تحذيرا من أن “أسوأ سيناريوهات المجاعة قد بدأ” في غزة. ولم يتمكن خبراء الأمن الغذائي من الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها لإصدار حكم نهائي بشأن ما إذا كانت الظروف في غزة تشكل مجاعة رسميا ولكن لم يعد التمييز مهما في هذه المرحلة.

ويرى دي وال أن خبراء الإغاثة الإنسانية المخضرمين لا تزال لديهم القدرة على إنقاذ غزة وإبعادها عن شفير الهاوية، هذا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وعلى مدى أشهر، قيدت إسرائيل تدفق المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى مفاقمة أزمة جوع تزداد سوءا يوما بعد يوم. وكان مخزون الغذاء منخفضا للغاية في آذار/مارس، عندما فرضت إسرائيل حصارا على القطاع، مستشهدة بمزاعم غير مؤكدة بأن حماس كانت تسرق الطعام بشكل ممنهج من الأمم المتحدة. وعندما خففت إسرائيل القيود جزئيا في أيار/مايو، بدأت في تشغيل نظام جديد لتوزيع المساعدات بدعم إسرائيلي وأمريكي تديره مجموعة خاصة تُدعى مؤسسة غزة الإنسانية، مما أدى إلى نزوح وكالات الإغاثة التقليدية إلى حد كبير. لقد تجاهل هذا النظام تماما الظروف على الأرض لدرجة أنه يثير تساؤلا عما إذا كانت إسرائيل قد هندست عمدا المجاعة في القطاع.

فالمساعدات التي تقدمها مؤسسة غزة الإنسانية غير كافية وفقا لعدة معايير. وكما يقول خبراء التغذية، فإن صناديق الحصص الغذائية للمجموعة غير متوازنة وتفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية للسكان الذين يعانون من الجوع، وخاصة الأطفال. ويحتاج الطفل الذي يعاني من سوء التغذية إلى طعام متخصص مثل بلامبي نوت، وهو تركيبة علاجية تعتمد على الفول السوداني وليس المعكرونة أو العدس التي تقدمهما مؤسسة غزة الإنسانية.

ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى عناية مركزة في المستشفى. لإعداد الطعام المضمن في صناديق الحصص الغذائية، غالبا ما يحتاج الناس أيضا إلى الوقود والمياه النظيفة، وكلاهما شحيح في غزة. وحتى لو كانت مؤسسة غزة الإنسانية تقدم الطعام الكافي، فإن ذلك لا يضمن وصوله إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. فقد استبدلت المؤسسة مراكز توزيع المساعدات، التي كانت تديرها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والتي يبلغ عددها نحو 400 مركز، بأربعة مراكز توزيع فقط، بعيدة عن أماكن سكن معظم الناس الآن، ولا تفتح إلا لفترات وجيزة وبإشعار قصير.

وللوصول إلى هذه المراكز، كان على الناس البقاء في مناطق عسكرية، على أهبة الاستعداد للاندفاع إليها فور فتحها. وانتهى الأمر بحشود تمر عبر المواقع العسكرية الإسرائيلية، وقتل العشرات في الأيام التي أطلق فيها جنود إسرائيليون أو متعاقدون عسكريون خاصون النار أو بسبب التدافع.

ولم تسهم عمليات الإنزال الجوي الأخيرة في تخفيف حدة الوضع الميداني إلا قليلا: فكميات المساعدات ضئيلة للغاية، ولا توجد آلية لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر ضعفا في غزة. وقد شهدنا بالفعل وصول إمدادات جوية إلى مناطق قتال خطرة. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن هذا النظام ضروري لمنع وصول المساعدات إلى حماس. ولم تسجل أي حالات موثقة لنهب حماس للمساعدات من القوافل على نطاق واسع. وفي أيار/مايو، قدمت الأمم المتحدة مقترحا من شأنه وضع ضمانات لتوزيع المساعدات، بما في ذلك استخدام شاحنات مغلقة تحمل طرودا برموز “كيو أر” أي الاستجابة السريعة، ومراقبين من الأمم المتحدة عند كل معبر، وشاحنات يتم تتبعها من خلال “جي بي أس” لتحديد المواقع العالمي، وعمليات تدقيق دورية لمتلقي المساعدات.

لو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الليلة أن يتناول كل طفل فلسطيني في غزة وجبة الإفطار غدا، لكان ذلك ممكنا بلا شك

ويقول إن ما نراه اليوم في غزة هم أناس يائسون يسلبون طعامهم على يد العصابات وأعضاء حماس، مع بيع حصصهم في السوق السوداء، وهي نتيجة متوقعة لترتيب إسرائيل نفسها. وعندما ينهار النظام الاجتماعي في مجاعة، فإن آخر من يموت جوعا هم أولئك الذين يحملون السلاح. إنه لأمر لا يغتفر أننا وصلنا إلى هنا. وهناك مجاعات أخرى في العالم مماثلة في شدتها ورعبها.

تتكشف المجاعة الجماعية في مدينة الفاشر السودانية وما حولها، حيث يدافع الجيش السوداني وحلفاؤه عن حصار وهجوم من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية. يخوض كلا الجانبين حرب تجويع، ويسرقان الطعام من المدنيين ويمنعان المساعدات. إذا وافقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار في هذه اللحظة، نظرا للطرق الخطرة ونقص تمويل عملية الإغاثة، فسوف يستغرق الأمر أسابيع أو أشهرا قبل أن تصل الإغاثة الكافية إلى الجوعى.

وخلافا لهذا، ففي غزة، تقف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى ذات الخبرة على أهبة الاستعداد، متسلحة بالموارد والمهارات والخطط المجربة لتقديم الإغاثة الإنسانية الأساسية. ولو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الليلة أن يتناول كل طفل فلسطيني في غزة وجبة الإفطار غدا، لكان ذلك ممكنا بلا شك.

إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، الإنزالات الجوية والتوقف التكتيكي في العمليات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، لا تفي بالغرض الكامل للمساعدات الطارئة التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة.

ولإنهاء المجاعة في غزة، يجب على إسرائيل السماح للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بأداء عملهم. يجب عليها تسهيل حركة قوافل مساعدات الأمم المتحدة دون عمليات تفتيش مرهقة أو تأخير ويجب عليها المساعدة في وضع تدابير المراقبة اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. يجب عليها مساعدة مستشفيات غزة في إنشاء وحدات العناية المركزة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويوشكون على الموت. لدى إسرائيل والمجتمع الدولي فرصة سانحة لتقديم مساعدات مُنقذة للحياة لملايين الأشخاص. لا يمكننا أن ننتظر حتى يحين الوقت لإحصاء قبور الأطفال الذين لقوا حتفهم، وإعلان ما حدث مجاعة، أو حتى إبادة جماعية – ونقول بكل بساطة: “لن يتكرر هذا أبدا”.