نتنياهو: حرب غزة ستكون صعبة وطويلة وتكبدنا فيها خسائر مؤلمة

القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الحرب على غزة ستكون صعبة وطويلة و”تكبدنا فيها خسائر مؤلمة رغم الإنجازات”.
وذكر في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: “نحن في حرب صعبة. ستكون هذه حربا طويلة. لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة ولكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة”.
وأضاف نتنياهو: “نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا هو عالم بكامله”.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك داخل غزة منذ الثلاثاء إلى 12.
(الأناضول)
’’ كل جندي من جنودنا عالم باكمله’’!!! لم يجرؤ هتلر ولا النازية مجتمعة ان تصل الى هذا المستوى من العنصرية!! هو فقط آمن بنقاء العرق الآري، ولكنه لم يقل يوما ان اي جندي يساوي حياة كل انسان غير يهودي!!!! ان معالم نظام ارهابي عنصري ابادي تطهيري متكاملة ، نظام نازي بامتياز، بل أعلى درجات النازية والارهاب،، ومن يقف من ورائه اشد من ذلك نازية وارهاب,,, ان حركة التحرر الفلسطيني التي تتكون من كل ما هو فلسطيني افرادا وجمعيات وتنظيمات وحركات يجب ان تلحق بنفسها صفة حركة التحرر الفلسطيني بلا استثناء لنقض وتقويض وانهاء الاحتلال الاستعماري في فلسطين التاريخية المحتلة،، يجب ان تكون دماء الشهداء وصمود الشعب الفلسطيني زخما لانتفاض مارد الشعب الفلسطيني وقيامه على قدميه ثانية من اجل ان يجلب قيامة الاستعمار والاحتلال,,,