نتنياهو: “حزب الله” كان يجهز لـ”غزو” إسرائيل

باريس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوسائل إعلام فرنسية إنّ الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه “حزب الله” لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.

وقال نتنياهو لشبكتي “سي نيوز” و”أوروبا 1″ إنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بالدولة العبرية حركة “حماس” في هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف، وفقاً لترجمة فورية قدّمتها الشبكتان: “على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقاً كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوماً أكبر حتى من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

🚨⚡️ السلاح الروسي هو سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان. القوات الإسرائيلية تزعم أنها عثرت على أسلحة روسية في خدمة حزب الله اللبناني. pic.twitter.com/m4Wr8SPGVu — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 5, 2024

وتابع: “بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو”.

وكان نتنياهو صرّح لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لـ “حزب الله”.

ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان، الشهر الماضي، قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن استشهاد 1,552 شخصاً على الأقل، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.

(أ ف ب)