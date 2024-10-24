نتنياهو: “حزب الله” كان يجهز لـ”غزو” إسرائيل

باريس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، لوسائل إعلام فرنسية إنّ الدولة العبرية كشفت عن مخطط أعدّه “حزب الله” لمهاجمتها عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات رباعية وصواريخ.
وقال نتنياهو لشبكتي “سي نيوز” و”أوروبا 1″ إنه لو قيّض لهذا المخطط النجاح لكان ضرره أكبر من ذاك الذي ألحقته بالدولة العبرية حركة “حماس” في هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف، وفقاً لترجمة فورية قدّمتها الشبكتان: “على بُعد مئة إلى مئتي متر من الحدود وجدنا أنفاقاً كان يتمّ إعدادها لغزو إسرائيل. كان سيكون هجوماً أكبر حتى من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر”.
🚨⚡️ السلاح الروسي هو سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان.
القوات الإسرائيلية تزعم أنها عثرت على أسلحة روسية في خدمة حزب الله اللبناني. pic.twitter.com/m4Wr8SPGVu
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 5, 2024
وتابع: “بسيارات رباعية ودراجات نارية وصواريخ. كانوا يخططون للقيام بغزو”.
وكان نتنياهو صرّح لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الجيش الإسرائيلي عثر على معدات عسكرية روسية متطورة في مخابئ أسلحة لـ “حزب الله”.
ومنذ أن صعّدت إسرائيل قصفها على لبنان، الشهر الماضي، قبل إرسالها قوات برية عبر الحدود، أسفرت الحرب عن استشهاد 1,552 شخصاً على الأقل، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، رغم أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك.
(أ ف ب)
أين من يسمون أنفسهم علماء الأمة مما يحدث اليوم؟ وهم أدرى الناس بمسؤولياتهم أمام الله.
لما لا يسمعونا ما رأيهم في التعاون والتنسيق مع اسرئيل، ورأيهم فيمن يطبع مع اسرائيل.
سواء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هيئة علماء المسلمين، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الهيئات الشرعية المتخصصة في كل دولة وخصوصا الدول المطبعة أو على مسار التطبيع.
هل يجوز التعامل مع اسرائيل في ظل ما حصل وما يحصل؟
يا أخي لا نريد من المسلمين القتال، لكن على الأقل فليسمعونا ما رأيهم حول ما تقوم به بعض الحكومات والدول من التعاون والتنسيق مع هؤلاء المغتصبين؟ هل ذلك جائز شرعا ومقبول حسب فهمهم لتعاليم الاسلام، أم من الضروري سرعة التوقف عن ذلك بشكل كامل بغض النظر عن أية مكاسب دنيوية؟ وتجارة تخشون كسادها؟
أليس من باب أولى (يا علماء المسملين) دعم دول المواجهه المباشرة مع اسرائيل حتى تستطيع هي الاخرى قطع العلاقات أو تجميد العلاقات بشكل كامل مع ذلك المحتل الى أن ينصاع على الأقل الى القانون الدولي؟
بدل مع أن نتاجر نحن البعيدين مع ذلك المحتل ونفتح له أبوابنا.
ما بال هذه الامة؟!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتنياهو: “حزب الله” كان يجهز لغزو” إسرائيل، الغباء البشري يمكن اعتباره مشكلة حقيقية تؤثر على الفرد والمجتمع. من المهم أن يعترف الشخص الذي يعاني من صعوبة في التفكير النقدي أو اتخاذ القرارات الصحيحة بأنه قد يحتاج إلى المساعدة. الاستعانة بأخصائيين في الطب النفسي أو تطوير الذات قد تكون خطوة فعالة لفهم التحديات التي يوجهها الفرد والعمل على تحسين قدراته، فهمت يانتن ياهو عليك الذهاب إلى الطب النفسي مع 30% من الجيش، بعد حرب غزة، يغبي.
حزب ايران في ورطة كبيرة بعد نشر العدو الصهيوني الأسلحة والمعدات القيمة التي تركها عناصر الحزب وهربوا بدل استخدام هذه الأسلحة التي تستطيع تدمير دبابة او عربة جنود أو حتى مجندين صهاينة على بعد اكثر من سبع كيلومترات الشئ الذي يحير أن حزب ايران لم يستخدم الصواريخ المضادة للطيران التي أعلن أن طهران قد زودته بها هناك خلل كبير بيت تصريحات زعيم الحزب حسن المزلزلة وبين رد قوات الحزب على الغزو الصهيوني لجنوب لبنان الذي ادعى قادة الحزب انه تم تحصينه لكي يكون سدا منيعا امام اي تقدم لقوات العدو ولا ننسى تضاريس جنوب لبنان الذي يشكل عقوبة امام تحرك آليات العدو أعتقد أن كل ادعاءات قادة الحزب قد انهارت وبسرعة تدعوا إلى طرح ألف سؤال
ما شاء الله عليك تبين أنك ملم بجميع أنواع أسلحة الحزب وتقنية استعمالها. .
يا سيدي اعلم فقط بان الجميع ينتظر في الضوء الاخضر لفعل اي شيء سواء الغرب او العرب بما فيهم ايران الحليفة لامريكا الملقبة باسم اسرائيل في لشرق الاوسط شكــــــــــــرا..
هههها …..كالعادة فرض سردية صهيونية على باقي الإنسانية ….غزو مذا ؟؟؟؟؟لا غزو و لا هم يحزنون ….إنه ليس غزو بل ” تحرير من كيان محتل ” …ليس نفس الشيء يا مجنون …. ههها ….كلما تفننت في التلاعب بعقول البسطاء كلما زاد تقيأكم ….
تقديرات مؤكدة تقول بأنه أربعة اجهزة استخبارات عربية
مع كل من استخبارات إسرائيلي وامريكا وفرنسا وبريطانيا
عملة مجتمعين في لبنان منذ عدة سنوات لكشف كل نقاط ظعف حزب الله
والنتيجة هي قتل كل القيادات في المقاومة
انا أقول للعربان المطبعة الخائنة
منكم لله..
وحسبي الله ونعم الوكيل