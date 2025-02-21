نتنياهو: “حماس” ستدفع ثمن عدم إعادة جثة شيري بيباس- (فيديو)

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستجعل حركة “حماس” تدفع ثمن عدم تسليم جثمان الرهينة شيري بيباس كما هو متفق عليه.
وأضاف، في بيان مصور: “سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع “حماس” الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق”.
מדינת ישראל מרכינה ראש על שני ילדים קטנים, תינוקות רכים, אחים – אריאל וכפיר ביבס זכרונם לברכה, ועל עודד ליפשיץ זכרונו לברכה, ממייסדי קיבוץ ניר עוז.
שלושתם נרצחו באכזריות איומה בשבי החמאס בשבועות הראשונים של המלחמה.
האכזריות של מפלצות החמאס אינה יודעת שום גבול.
לא רק שהם חטפו… pic.twitter.com/MSglg9zNcO
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 21, 2025
(رويترز)
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أنت وحدك يا سفاح أطفال ونساء غزة العزة العزة من سيدفع الثمن في الأخير ولات حين مناص ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒👹🌪️🔥🐂