سياسة | دولي

نتنياهو: “حماس” ستدفع ثمن عدم إعادة جثة شيري بيباس- (فيديو)

21 - فبراير - 2025

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستجعل حركة “حماس” تدفع ثمن عدم تسليم جثمان الرهينة شيري بيباس كما هو متفق عليه.

وأضاف، في بيان مصور: “سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع “حماس” الثمن الكامل لهذا الانتهاك القاسي والشرير للاتفاق”.

(رويترز)

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  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    فبراير 21, 2025 الساعة 1:59 م

    Please you need psychiatric treatment to Stop this SCATOLALIA…
    The suitable position for you is a preson ..to purificate
    Your encephalopathy..

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 21, 2025 الساعة 8:46 م

    أنت وحدك يا سفاح أطفال ونساء غزة العزة العزة من سيدفع الثمن في الأخير ولات حين مناص ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒👹🌪️🔥🐂

    رد
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