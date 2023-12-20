كيف خرّب نتنياهو نهج أسلافه؟

لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرّة خلال هذه الحرب، وهي مقولة قديمة له هو نفسه منذ أربعة عقود، قالها العرب وقالها الأجانب، فالاستعمار القديم خلق إسرائيل ودعمها، ثم انتقل مركز الثقل إلى الاستعمار الحديث الذي تقوده أمريكا. الحقيقة أن بعض حكام إسرائيل بذلوا جهوداً كبيرة لأجل أن تكون إسرائيل دولة مستقلّة في قرارها، وأكثر من مرَّة زعم بعضهم بأن لا أحد يستطيع أن يملي عليها قرارتها، وتصرّفت مثل الابن المدلّل في العائلة، الذي يسمح له نتف لحية والده، ويحقُّ له ما لا يحق لغيره، ولكنَّ الولد المدلّل قد يؤذي نفسَه أحياناً فيلعب بالنّار مثلا، وحينئذ يتدخّل الأب الحنون وينهاه بلطف وقد يلقِّنه درساً قاسياً.

في حقبة من الزمن بدا أنَّ الأمور تتّجه إلى أن تصبح إسرائيل دولةً عُضويةً في المنطقة العربية، على الأقل على مستوى الحكومات والأنظمة العربية، وقد نجح قادة إسرائيل في تحقيق هذا، بعد صراعات وحروب وسياسات مركّبة أوصلت إلى إبرام اتفاقات سلام مع مصر، ثم منظمة التحرير الفلسطينية ثم مع الأردن وتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية مثل، الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسُّعودية، وكل هذا في حالة من التهميش والازدراء ومحاولة الإلغاء للسلطة الفلسطينية في رام الله، وفجأة حدث الانفجار الكبير في السّابع من أكتوبر هذا العام، الذي قلب الطاولة وخربَط الأوراق.

مارس نتنياهو مع حماس سياسة قصِّ العشب، أي تركها تنمو بعض الشيء، وكلّما ارتفعت قوّتها قليلاً حجَّمها، أو أعتقد أنَّه يحجمُّها، منتظراً الوقت المناسب للإجهاز عليها

من المثير جدّاً أن نعرف ما هي الكلمات التي انتقاها بنيامين نتنياهو في اتصاله الأول مع جو بايدن، وماذا قال له كي ينقذ إسرائيل من الانهيار التام، فجاء جو بايدن ليطَمْئِنَ الابن المُدلّل بأنّه معه، تبعه في هذا زعماء غربيون آخرون ليتبدّد ذلك الشُّعور الكاذب في الاستقرار والثّبات بعيد المدى، بعد تهافت الدول العربية على التطبيع، وما بدا وكأنّ القضية الفلسطينية تلفظ أنفاسها الأخيرة، لم يعد أمام نتنياهو سوى التخلص من السلطة في رام الله، ثم التفرّغ للقضاء على حماس. نتنياهو خرَّب ما كان قد بناه أسلافه من قادة، وما نجحوا في صنعه وتسويقه للعالم، وحتى لبعض العرب بأن إسرائيل تسعى إلى السَّلام، وأنَّ القضية لم تعد سوى خلافات هامشية على بعض التفاصيل، التي من الممكن التوصُّل إليها عبر المفاوضات. لقد نجح أسلافه في تحويل اتفاقات أوسلو إلى رافعة في خدمة إسرائيل، لاستعادة علاقاتها ومكانتها الدولية، إضافة إلى انخفاض حالة العداء العربية بذريعة أنَّ السَّلام قد تحقّق، وأن القيادة الفلسطينية رضيت بالواقع، وهذا برّر لكل من شاء، أن يعيد النظر في علاقته مع إسرائيل كدولة عادية، وليس كدولة احتلال وأبرتهايد. رأى نتنياهو أنَّ الفرصة باتت سانحة للتخلّص من سُلطة رام الله، ومن ثم العودة إلى أسطوانة ما قبل أوسلو بأنّه لا يوجد مَن نتحدّث معه، الأمر الذي يعني ربح المزيد من الوقت، واستمرار خلق واقع جديد على الأرض وتكريس الاحتلال، فقاد حملة تحريض ضد سلطة رام الله، وحمّلها مسؤولية قمع كلَّ شكل من أشكال المقاومة للاحتلال والاستيطان، وحتى أراد منها حرمان أهالي الشهداء والأسرى من الدعم الاجتماعي، واعتبر أن هذا تشجيع للإرهاب، وفي الواقع أراد السّلطة عميلة فقط ومن غير التزام بشيء من جانبه، سوى المواظبة على توجيه الإهانات لرئيسها ووضعه في موقع المدافع عن براءته من «الإرهاب»، إلى درجة جعلت السُّلطة في خطر مواجهة مع شعبها، وقد استغل نتنياهو دعم الإدارة الأمريكية المطلق الممثلة بترامب، الذي قرَّر نقل السَّفارة الأمريكية إلى القدس، وتَراجع عن حل الدَّولتين وأهمل الملف الفلسطيني وهمَّشه، ثم جاء جو بايدن، الذي لم يقم بأي إجراء يخدم حل الدولتين، والذي يدّعي أنَّه يؤمن به، من دون توضيح ماهية هذه الدولة، وما لها وما عليها.

أما من ناحية حماس فقد مارس نتنياهو معها سياسة قصِّ العشب، أي تركها تنمو بعض الشيء، وكلّما ارتفعت قوّتها قليلاً حجَّمها، أو أعتقد أنَّه يحجمُّها، منتظراً الوقت المناسب للإجهاز عليها. هكذا بدا كأنّ الحلم الفلسطيني بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية قد أصبح بعيداً جدّاً، وقد ظنّ نتنياهو ومعه كثيرون، أنّ حركة حماس اكتفت في السُّلطة وطيّباتها، وأنّ رجال حماس أصيبوا بمرض الكُرسي وحبِّ الجاه والمال، وروَّج لهذا عربٌ وفلسطينيون من المعادين للحركات الإسلامية عموماً ولحماس بشكل خاص. إلا أن حسابات حماس كانت تختلف، خصوصاً أنّ مُعظم قادتها قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وعاشوا طفولتهم في مخيّمات اللجوء والبُؤس، وتتلمذوا على عقيدة دينية راسخة، وعيونهم إلى المقدّسات في القدس، ونظرتهم إلى الصراع على فلسطين، نظرة يغلب عليها الطابع الديني الجهادي الإيماني، الذي يرتقي فوق طيّبات الحكم ومُغرياته. نتنياهو برفضه الحازم لفكرة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يترك مساحة للمناورات، وتهديداته المتواصلة لحماس باقتراب يوم الحساب معها، وارتفاع أصوات في إسرائيل من اليمين ومن اليسار تتّهمه بالتواطؤ والتخاذل، والمواجهات العسكرية ضد حماس، التي كانت تتوقف بإعلان هدنة مؤقتة مع التهديد بالعودة بقوّة أكبر، دفع قيادة حماس إلى الإعداد إلى مبادرة هجومية، وعدم انتظار الهجوم الحَتمي عليها، مستغلةً عنصر المفاجأة الذي حقّق نجاحاً غير مسبوق في تاريخ الصراع وأكبر من توقّع حماس نفسها، فمن كان يتخيّل يوماً من الأيام أسر أكثر من مئة جندي وضابط إسرائيلي من ثكناتهم خلال ساعة! ووقعت الكارثة بالنسبة للشعب الإسرائيلي، إذ أنّ المقدّسات التي آمنوا بها انهارت خلال ساعات! وكي يعوّض نتنياهو هزيمته وصدمته، قرَّر استغلال حملة التعاطف الدولية، خصوصاً الدعم الأمريكي المطلق والأوروبي لتحقيق الحلم بتهجير الفلسطينيين، وهكذا يقلب هزيمته إلى انتصار، إلا أنّه رغم التعاطف الكبير لم يجد تجاوباً دولياً أو عربيِّا مع التّهجير، بل إن جو بايدن أعلن بأنَّه لا يؤيد تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة «بصورة دائمة»، ومن غير أن يقصد أعاد نتنياهو لسلطة رام الله مكانة لم يُردها لها، فقد توجّهت أنظار الإدارة الأمريكية وأوروبا ودول عربية إليها، رغم ضعفها.

الجميع يدركون ضعف السُّلطة وهبوط شعبيتها وعدم قدرتها على السَّيطرة فصاروا يتحدّثون عن سلطة مُحتلَنة، أي تدعيمُها ببعض الشّخصيات المقبولة شعبياً، والتي لم تلوّثها مواقع السُّلطة والنفوذ والمال، وبدأ الموقف الإسرائيلي بالتراجع بشأن إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى، والموافقة على تحرير بعض ذوي الأحكام المرتفعة في السّجن، وفي هذا تلميح إلى إمكانية إطلاق سراح قيادات قادرة على لعب دور في مستقبل وإدارة قطاع غزة، إلا أنّ هذا لا يمكن له أن يستثني حركة المقاومة الإسلامية وحلفائها من المعادلات السياسية المقبلة، خصوصاً أن القضاء على المقاومة المسلحة للاحتلال ليس سوى وهمٍ وسراب.

كاتب فلسطيني