نتنياهو: رئيس الموساد يتابع مفاوضات الإفراج عن الأسرى بغزة

القدس ـ سعيد عموري

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن مفاوضات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، تتم مع رئيس الموساد يوسي كوهين.

جاء تصريح نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك، بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مع وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.

وقال نتنياهو إن “رئيس الموساد (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية) يوسي كوهين يتابع المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة”.

ورفض نتنياهو الحديث بتفاصيل أكثر عن المفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين بغزة.

ومساء السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر خاصة لم تسمها، إن مفاوضات مكثفة تجري خلال الساعات الأخيرة، بوساطة أمريكية وقطرية لإبرام صفقة هدنة في غزة.

وأضافت المصادر، أن “حركة حماس تطالب من أجل إبرام صفقة هدنة، بإدخال الوقود وإطلاق سراح أسرى أمنيين من أصحاب الأحكام المشددة، ووقف إطلاق النار”.

وتابع نتنياهو في المؤتمر الصحفي: “إسرائيل ستواصل حربها في قطاع غزة، حتى تحقيق الأهداف التي وضعها الجيش، لا بديل عن ذلك”، مشيرا إلى أن “هدف الحرب هو القضاء على حركة حماس”.

وألمح نتنياهو إلى عدم نية إسرائيل، تسليم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة، في حال “القضاء” على حماس، قائلا: “لن تكون هناك سلطة مدنية في غزة، تعلم الأولاد كراهية إسرائيل، ولن تكون هناك سلطة رئيسها لم يدن الهجمات ضدنا”.

وأشار إلى أن “الجيش سيواصل العمل للسيطرة على القطاع، لضمان عدم وجود تهديد من غزة”.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.

(الأناضول)