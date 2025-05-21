سياسة | عربي | فلسطين

نتنياهو: ربما قتلنا محمد السنوار

21 - مايو - 2025

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس الأربعاء

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“القدس العربي”: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قد تكون نجحت في قتل محمد السنوار، القيادي البارز في حركة حماس وشقيق زعيمها الراحل يحيى السنوار، خلال ضربة جوية نُفذت في وقت سابق من الشهر الجاري على مستشفى جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده في القدس: “من المحتمل أن يكون محمد السنوار قد قُتل في إحدى الضربات الجوية الأخيرة، لكننا لا نملك تأكيدا نهائيًا بعد”. ولم تصدر حماس بدورها أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي استشهاد السنوار حتى اللحظة.

في السياق ذاته، أعرب نتنياهو عن استعداد حكومته لبحث إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، شرط أن يُفضي ذلك إلى الإفراج عن المحتجزين في القطاع. وأضاف: “إذا كان هناك خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الرهائن، فإننا سنكون مستعدين لذلك”، مشيرا إلى أن عدد الذين تأكدت إسرائيل من أنهم ما زالوا على قيد الحياة يبلغ 20 شخصا.

يأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تعثر في جهود الوساطة الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق هدنة يتيح إدخال المساعدات الإنسانية ويؤمن الإفراج عن المحتجزين.

(وكالات)

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