نتنياهو: سنتحرك “بحزم” لاستعادة جميع الرهائن

القدس: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بالتحرك “بحزم” لاستعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه رحب بعودة ستة أسرى إلى اسرائيل في وقت سابق السبت، معتبرا “أنها لحظة فرح وارتياح لعائلاتهم وكل الأمة”، مضيفا أن “حكومة اسرائيل عازمة على مواصلة التحرك بحزم بهدف إعادة جميع رهائننا إلى الوطن”، سواء أحياء أو أمواتا.

نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس الشاباك

من جهة أخرى ،صعد نتنياهو، السبت، هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مدعيا أنه قدم توصيات قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتقديم تسهيلات لحركة “حماس” في إدارة قطاع غزة مقابل الهدوء معها.

وخلال الأشهر الماضية، شابت العلاقة بين نتنياهو وبار، خلافات حول العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإقصاء رئيس الشباك من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن سبب الخلافات بين الرجلين يعود بالدرجة الأولى لسببين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة للحرب في غزة من عدمه بيده، فيما لا يريد بار العودة للحرب ويوصى بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.

أما السبب الثاني فيتعلق بعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين لليمين المتطرف في حكومته، الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر 2023 أو التنبؤ بها.

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “إنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر لـ18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

ومواصلا هجومه على بار، ادعى نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه السبت، أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع أكتوبر 2023 بـ”منح تسهيلات مدنية لحماس (في إدارتها لغزة) مقابل صمتها”.

كما ادعى أن بار، شدد خلال الاجتماع ذاته على “ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد”.

في المقابل “أوصى نتنياهو بتصفية قيادة حماس في غزة في حال حدوث تصعيد”، وفق البيان.

وادعى البيان أنه “ورد في تقييم استخباراتي قُدم إلى نتنياهو في 3 أكتوبر 2023، أن رئيس الشاباك أكد بشكل قاطع أن حماس تسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وأن هناك إمكانية للحفاظ على استقرار طويل الأمد في القطاع إذا وفرت إسرائيل أفقا اقتصاديا إيجابيا لغزة”.

وفيما اعترف مسؤولون إسرائيليون بمسؤوليتهم عن إخفاق 7 أكتوبر 2023 وقدموا استقالاتهم، يرفض نتنياهو ذلك، كما يتنصل من تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالأحداث التي اعتبرها مراقبون “أكبر خرق أمني واستخباري” في تاريخ إسرائيل.

وعلى إثر الهجوم، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، فضلا عن دمار هائل.

(وكالات)