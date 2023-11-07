نتنياهو: سنسيطر أمنيا على غزة لمدة غير محدودة

الناصرة ـ «القدس العربي»: رغم التصريحات والطلبات الأمريكية والعالمية ما زالت إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتهرّب حتى من هدنات إنسانية بمزاعم مختلفة، مثلما تتهرّب من دعوات عائلات المخطوفين والأسرى الإسرائيليين لاستعادتهم أولاً، رغم الموقف الأمريكي المعلن الداعي لهدنة تساعد في الإفراج عن محتجزين.

وكان قد كشف النقاب في إسرائيل أمس عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحّدثان بشكل شبه يومي مما يعكس مدى تدخل الجانب الأمريكي في إدارة الحرب لا دعمها عسكريا ودبلوماسيا فحسب.

في أول مقابلة مع وسيلة إعلام أمريكية منذ نشوب الحرب، قال نتنياهو في حديث لشبكة “إيه بي سي” إنه يرفض وقف النار دون إطلاق سراح محتجزين أولا.

وردا على سؤال قال أيضاً “إننا سنعاين الظروف بهدف تمكين دخول مساعدات إنسانية أو الإفراج عن عدد من المخطوفين لكنني لا اعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل للنار”، معللا رفضه بالزعم أن “وقف إطلاق للنار كهذا سيشّوش المجهود الحربي ويعيق المساعي الإسرائيلية لاستعادة المخطوفين لأن ما يفيد فعلا ضد هؤلاء (حماس) هو الضغط العسكري”.

وبما يتعلق بالهدن الإنسانية قال إن “مثل هذه حصلت في الماضي، ونفحص إمكانية ذلك”. وردا على سؤال من سيسّيطر على قطاع غزة بعد نهاية الحرب أجاب: “ستكون جهة لا ترغب بمواصلة طريق حماس”، لافتا إلى أن “إسرائيل ستسيطر أمنيا على القطاع لمدة غير محدودة”، وعلل هذه الرؤية بالادعاء “إننا شاهدنا ما حصل عندما كنا لا نملك صلاحيات أمنية هناك : انفجار إرهاب حماس بحجم لم نعرفه من قبل”.

يشار في هذا السياق إلى أن تصريحات وتسريبات لجهلات أمريكية وإسرائيلية توضح أن الإدارة الأمريكية تؤيد استمرار الحرب والقضاء على حركة “حماس” لكنها قلقة جدا من عدم وجود خطة خاصة بـ”اليوم التالي” ومن احتمال عودة الاحتلال للقطاع واستمرار الحرب لفترة طويلة تحوّل المعركة من إسرائيلية إلى حرب أمريكية – كما أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أمس الثلاثاء.

السلطة الفلسطينية فقط

ويوضح محرر الشؤون العربية والشرق أوسطية في الصحيفة تسفي بارئيل أن “الولايات المتحدة وبعد تجربة مرّة في حرب اليمن، تخشى من أنه من دون خطة خروج إسرائيلية، ستتحول المعركة في غزة الى حرب أمريكية إضافية”.

في المقابل رأى رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد أنه “ينبغي تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية”، مؤكدا أنها هي الجهة الوحيدة القادرة على ذلك في اليوم التالي، وأن هذا مصلحة إسرائيلية، فنحن غير معنيين بتمويل مدارس ومستشفيات غزة”.

وفي حديث للإذاعة العبرية العامة أمس أكد أن “نتنياهو لا يقول ذلك، لأنه أسير بيد المتطرفين جدا داخل ائتلافه الحاكم ممن يريدون قصف القطاع بقنبلة نووية”.

ويضيف” لا أرى أي جهة تستطيع ذلك عدا السلطة الفلسطينية فهي التنظيم الوحيد الذي يشغّل هناك نحو 20 ألف موظف وله بنية تحتية إنسانية، فنحن غير معنيين بتمويل مستفيات ومدارس غزة”.

وتابع “لكن في المدة القريبة ينبغي أن تبقى السيطرة الأمنية في القطاع بيد الجيش الإسرائيلي، وإلا لا نستطيع مطالبة سكان مستوطنات غلاف غزة بالعودة إلى بيوتهم”.

ووفق لابيد، “الجانب الأمريكي يدرك أنه لا يمكن الانتصار على حماس دون مجهود مثابر متواصل وينبغي ممارسة هذا المجهود من أجل المخطوفين أيضا”.

واعتبر أن “إدخال الوقود الى قطاع غزة خيار سيء لكن هكذا تتصرف دولة ديمقراطية ونحن بحاجة للمزيد من الشرعية الدولية للحرب في غزة”. كما كشف أنه التقى طاقم مساعدي وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن بعدما شاهدوا “فيلما وثائقيا عن فظائع حماس داخل المستوطنات في السابع من أكتوبر: تشرين الأول” وأبلغهم أن إسرائيل “تواجه مثل هذه المخاطر”، داعيا الأمريكيين “لتذكر ذلك عندما يتحدثون عن مساعدات إنسانية للقطاع وعندما ترون في التلفزيون عملياتنا في غزة”.

وخلص إلى القول “لن نتوقف حتى نتأكد من عدم بقاء حماس على الحدود لأنه لا يمكن العيش هكذا”.

إلا أن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، رفض مقترح لابيد، عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة عقب انتهاء الحرب.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “المطالبات بعودة (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن والسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة هي وهم، ووهم خطير”.

وأضاف: “في 15 أغسطس/آب 2005، دخلت ‘خطة فك الارتباط‘ حيز التنفيذ، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل”.

وتابع: “دخلت السلطة الفلسطينية قطاع غزة بدعم كامل من إسرائيل والولايات المتحدة وتولت مسؤولية الإدارة اليومية والأمن في المنطقة. وفي ذلك العام أيضا، انتخب أبو مازن للمرة الأولى والأخيرة لرئاسة السلطة الفلسطينية وكان في أوج قوته”.

وأشار ليبرمان إلى أنه “في العام 2007 سيطرت حركة حماس على قطاع غزة”.

وقال: “من يدعي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود للسيطرة على غزة وتتحمل المسؤولية السياسية والأمنية، فهو كلام فارغ ومنفصل عن الواقع وعن قدرات السلطة، ويمكن رؤية مثال ملموس على ذلك في الضفة الغربية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، فبدون الدعم الإسرائيلي، لم يكن أبو مازن وحكومته ليتمكنا من البقاء ولو للحظة واحدة”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن أبو مازن ليس منقذاً يسعى إلى السلام، إنه منكر للمحرقة، تتهم أخباره الصباحية جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية في لاهاي، وهو شخص ينخرط كل يوم في الإرهاب السياسي ويدافع عن حق العودة (للاجئين)، وهو ما يعني نهاية دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية”، على حد تعبيره.

غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، سار على خطى لابيد، إذ دعا إلى تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال في تصريحات للإذاعة العبرية العامة إن الأحاديث عن سيطرة إسرائيلية في القطاع بعد الحرب تنم عن هراء وترهات، مشّددا على “عدم وجود أساس للفرضية بأننا نستطيع السيطرة هناك”، مرجحا أن “هذه التصريحات ترغب بمخاطبة القاعدة السياسية الجماهيرية اليمينية ضمن خطاب أننا الأقوياء ونحن القادرون”.

وتابع في تلميح الى ضرورة البحث عن تسوية وحلول سياسية: “إسرائيل تتهّرب من المرحلة التالية للحرب، لكن هذه حتمية”.

معركة غزة التاريخية

ميدانيا، يواصل الناطقون بلسان الجيش الإسرائيلي التأكيد على أن القوات الإسرائيلية تتقدم وفقا للخطة، وفي التزامن قال نتنياهو إن الحرب ستطول لكنه عاد وكرّر رغبة إسرائيل بقتل يحيى السنوار قائد حركة حماس، وهذا ما اعتبره مراقبون إسرائيليون محاولة خفية للتراجع عن الهدف المعلن السابق للحرب بالقضاء على حماس.

كما يواصل عدد من المراقبين الإسرائيليين التحذير من قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب المعلنة، لافتين إلى احتفاظ المقاومة الفلسطينية بالقدرة على القتال بعد شهر من الحرب.

وتحت عنوان “صورة جزئية” يوضح المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن الجيش يستكمل محاصرة غزة، مرجحاً أن حماس لم تعد قادرة على وقف تقدم الجيش، لكنه أشار إلى قدرتها وآمالها بأن تستطيع مهاجمة القوات الإسرائيلية المدّرعة الغازية من الخلف بعدما تتوطن هذه القوات.

كما يحذّر من احتمال تدهور الجبهة الشمالية، ويستذكر قصف “حزب الله” للمرة الأولى أهدافا مدنية في الجليل أمس الأول ردا على قتل سيدة لبنانية وثلاث من حفيداتها.

ويقول إن “حزب الله” “توقّف عن الاختباء خلف حماس لبنان”.

وتبعه المحلل العسكري في صحيفة “معاريف” طال رام ليف، الذي قال أمس إن المعركة التاريخية على قلب غزة صعبة ومعقدة، لافتا إلى حساسية الأيام القليلة المقبلة: “بعد أيام ستبدا القصة الحقيقية : المعركة التاريخية على مدينة غزة المتشّحة بالأخضر”.

هذا ما يشير اليه مستشار الأمن الأسبق الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند الذي يقول إن حماس تلقت ضربة صعبة، بيد أنه يحذّر من الانشغال بعدد قتلى حماس لأن هذا يصرف النظر عن الهدف الأهم للحرب، معتبرا أن الضغط العسكري الميداني على حماس يتصاعد حيث قتل عدد من القادة الميدانيين، كما يتجلى في عدم القدرة على الحركة وفي النقص بقدرات معيّنة وفي غضب يزداد.

آيلاند الذي يبدي مواقف متشددة وغير إنسانية ولا يبالي بالمساس بالمدنيين يضيف في حديث للقناة 12 العبرية ليلة أمس الأول “لكن كينونة ومنظومات العدو لم تكسر بعد وليس فقط من ناحية استمرار السنوار في أداء وظائفه ومواصلته القتال كما أن شيئا لم يحدث، إنما من ناحية مستوى الميدان: صحيح أنهم فقدوا الدائرة الخارجية – القرى والأحياء المحيطة بمدينة غزة بيد أنهم متحصنون داخلها والعملية مستمرة من جهتهم فلا نرى حتى اليوم راية بيضاء، ولا نرى مئات الرجال يستسلمون ولا نراهم يوقفون إطلاق النار”.

قصف مستشفى الشفاء

ومن هنا يستنتج آيلاند أن المعركة ما زالت صعبة و”علينا أن نكون متفائلين :الوضع الحالي يتقدم وليس سيئا على أمل أن نصل بعد عشرة أيام أو أسبوعين لحسم على الأقل في مدينة غزة”.

وردا على سؤال حول ازدياد الاحتجاج في العالم على الحرب يرى آيلاند أن “الجانب الأمريكي لا يفهم حقيقة ما يجري في غزة، وأنها ليست الموصل، فهي الحصن الأكثر حصانة وفيها أجهزة متطورة جدا بدعم إيراني، مثلما لا يفهمون أنه لا فرق بين حماس وبين الغزيين بشكل عام فكافتهم يؤيدونها وداخل بيوتهم أنفاق، ومدراء المستشفيات والمدارس يتعاونون مع حماس”.

وفيما يتوعد قادة الجيش ويهددون بـ قصف “الشفاء” وبقية مستشفيات غزة (كما فعلوا مع مستشفى المعمداني) ضمن الضغط المتواصل لترحيل السكان وإخلاء شمال القطاع طمعا بعدة غايات، يرى آيلاند أنه “ينبغي عدم الرحمة بقطاع غزة وعلينا القيام بما يؤدي إلى كارثة إنسانية لأن الشرق الأوسط يحترم الأقوياء فقط”.

وزعم أن ضباطا أمريكيين يدركون أنه من أجل كرامة ومصلحة واشنطن في العالم على إسرائيل أن تواصل الحرب وتقوم بفعل يؤدي إلى خوف العالم منها، ولذا ينبغي مهاجمة مستشفى الشفاء، وعلى واشنطن دعم ذلك حتى لو بثّت صورة لآلاف القتلى في العالم”.

كما دعا إلى “عدم الاكتراث بتصريحات ومطالب الرؤساء والملوك العرب وضغوطهم على واشنطن فهم يفعلون ذلك منذ 20 عاما ولا يصغي لهم أحد”.

ووفق الجنرال في الاحتياط، نوعم تيبون، المعركة “تجري بشكل جيّد ولكن ينبغي تفكيك حماس ووصول مستشفى الشفاء من خلال قوات مدرّعة وراجلة وقوات خاصة، وعلينا عدم الخوف من ذلك، فأسفله مقر قيادات حماس”.

ويرى ـن “ما حصل قبل شهر هو فشل ذريع وإهانة لإسرائيل لأنها أهملت الإسرائيليين، وعلينا الآن تصفية حماس بشجاعة، والحساب العسير حول كيف حصل هذا الإخفاق الكبير دعونا نؤّجله لما بعد الحرب”.

مهاجمة نتنياهو

وتواصل أوساط إسرائيلية واسعة مهاجمة نتنياهو بشكل عنيف، كما جاء في افتتاحية “هآرتس” أمس الثلاثاء التي اعتبرت أنه تهديد على إسرائيل، وأنه عاد الى بثّ السموم والتحريض على قادة الجيش والمؤسسّة الأمنية.

ويقتبس محرر الشؤون الاقتصادية والسياسية في الصحيفة نحاميا شطرسلر قول أحد أقارب ضحايا المستوطنات”: “دم أقاربي على يدي نتنياهو، يجب طرده من سدة الحكم الآن وليس غدا”.

وهذا ما تؤكده المعلقة السياسية البارزة في صحيفة “يديعوت احرونوت” سيما كادمون، واصفة نتنياهو بالمنفصم عن الواقع، وبأنه يبيع مصالح إسرائيل مقابل حساباته الشخصية، داعية من أحبوه وصوتّوا له، إلى خلعه.