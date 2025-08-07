نتنياهو: سنسيطر على قطاع غزة لنسلّمه لاحقاً إلى قوات عربية

غزة ـ الناصرة – «القدس العربي»: سبقت تصريحات لرئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو جدد فيها إعلان نيته احتلال قطاع غزة، اجتماعا وزاريا أمنيا إسرائيليا، مقررا مساء أمس الخميس، يبحث في خطة مثيرة للجدل لاحتلال القطاع الفلسطيني المنكوب بالكامل.

وزعم نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا تريد الاحتفاظ به وحكمه.

وقال لشبكة “فوكس نيوز” إن “إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها”.

وتشكل خطة احتلال القطاع محور اجتماع “الكابينت” السياسي ـ الأمني.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تنص الخطة على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالمناورة في مخيمات الوسط ومدينة غزة.

وقالت مصادر أمنية لهيئة البث إن الهدف هو دفع السكان الغزيين جنوبًا، وهي خطوة تخدم أيضًا “خطة الهجرة الطوعية”.

كما يناقش “الكابينت” خطة أخرى هي “تطويق مدينة غزة ومخيمات الوسط” عبر وقف المساعدات الإنسانية الداخلة إلى هناك.

ويعارض رئيس الأركان إيال زامير خطة الاحتلال الكامل، ويتبنى خطة الحصار وزيادة الضغط الناري.

وتحظى نوايا نتنياهو وخططه بموافقة ضمنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي امتنع عن الإجابة على سؤالٍ حول رأيه في خطة احتلال قطاع غزة الفلسطيني بالكامل.

أما في غزة، وفي اليوم 671 لبدء حرب الإبادة على القطاع، قتل 22 فلسطينيا على الأقل منذ فجر أمس الخميس وحتى وقت كتابة هذا التقرير، بينما توفي 4 فلسطينيين جدد جوعا نتيجة الحصار.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم لكي تسمح إسرائيل فوراً بوصول غير معرقل إلى غزة من قبل منظمات إنسانية محايدة.

وحذروا من “أكثر من 500 ألف شخص – أي ربع سكان غزة – يواجهون خطر المجاعة، فيما يعاني الباقون من مستويات طارئة من الجوع. وقالوا إن جميع الأطفال البالغ عددهم 320,000 تحت سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد”.