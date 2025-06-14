سياسة | دولي

نتنياهو: سنضرب “كل هدف تابع للنظام” في إيران

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بضرب “كل هدف تابع للنظام” في إيران، مشيرا الى أن الغارات التي نفذتها تل أبيب منذ الجمعة ألحقت “ضربة فعلية” ببرنامج طهران النووي.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة “قريبا جدا سترون طائرات سلاح الجو الإسرائيلي فوق سماء طهران، سنضرب كل موقع، كل هدف تابع للنظام”، مضيفا “وجهنا ضربة فعلية لبرنامجهم النووي”.

وأشار نتنياهو إلى أنّ الجيش الإسرائيلي “تمكن من استهداف الفريق القيادي للمشروع النووي الإيراني”.

وتابع “ما فعلناه بإيران حتى الآن لا يقارن بما سنفعله في الأيام المقبلة”.

(وكالات)

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