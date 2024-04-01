نتنياهو سيخرج من المستشفى الثلاثاء بعد جراحة علاج فتاق

القدس المحتلة: ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقلا عن الأطباء أن نتنياهو سيخرج من المستشفى بعد ظهر غد الثلاثاء بعد خضوعه لعملية فتاق.

وأضاف البيان “رئيس الوزراء يشعر بأنه بحالة جيدة جدا، ويواصل القيام بروتينه اليومي من المستشفى”.

وكان مركز هداسا الطبي في القدس قد قال في وقت سابق إن نتنياهو استعاد وعيه وتحدث مع عائلته بعد خضوعه لعملية فتاق ناجحة اليوم وبدأ في التعافي. ولم يحدد المدة التي قد تستغرقها مرحلة التعافي.

(رويترز)