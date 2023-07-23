سياسة | دولي

نتنياهو سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب الليلة- (فيديو)

منذ 21 دقيقة

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مصور نشره مكتبه، إنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، خلال الليل، السبت.

وأضاف نتنياهو: “قبل أسبوع، خضعتُ لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيراً هذا المساء، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل”.

وتابع: “أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي”.

وكان نتنياهو (73 عاماً) واقفاً ومبتسماً في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى “بعد ظهر الغد”.

وذكر مكتبه أنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير.

ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل، في 15 يوليو تموز، بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرّضَ له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل، دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

وأكد المستشفى، في 16 يوليو تموز، التشخيص المبدئي بالجفاف، وقال إن الفحوصات الإضافية التي أجريت له وشملت زرع جهاز مراقبة تحت الجلد أظهرت أن قلب نتنياهو في صحة جيدة، وإن كان الجهاز سيتيح لأطبائه مراقبة حالته الصحية.

(رويترز)

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