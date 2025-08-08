نتنياهو سيفرض “الاحتلال الكامل” وسموتريتش: “الغزيون خارج أي حسابات”.. ولبيد “هذه حرب أخرى”

أريئيل كهانا وداني زاكن

انعقد الكابنت السياسي الأمني في القدس أمس كي يتبنى اقتراح رئيس الوزراء احتلال قطاع غزة بشكل كامل. حسب مصادر سياسية، ربما يكون المنحى المخطط له متدرجاً: بداية، تطويق المناطق التي تحت سيطرة حماس في القطاع، ثم احتلالها. وكان نتنياهو قرر منحى الاحتلال الكامل بعد استنتاجه أنه لم تعد هناك احتمال لصفقة مخطوفين مع حماس، ولأنه يرى أن لا سبيل آخر لتحقيق أهداف الحرب: تدمير البنى التحتية والمدنية لحكم حماس، وخلق الظروف لتحرير المخطوفين.

إن اقتراح احتلال غزة بشكل كامل قدمه رئيس الأركان لنتنياهو. اعتزم زامير توصية الكابنت بطريقة عمل أخرى. برأيه، من الأفضل الامتناع عن الاحتلال، وينبغي فرض حصار على المناطق التي بقيت فيها حماس نشطة. ولكن رئيس الوزراء اعتقد بأن الخطة التي تقدم بها الجيش لا تكفي، ولهذا اختار بديل الاحتلال. قبل انعقاد الجلسة، كان التقدير أن معظم وزراء الكابنت سيؤيدون موقف نتنياهو. ومع ذلك، قدر مصدر أمني أمس بأن نتنياهو قد يفضل في نهاية الأمر خطة متدرجة تبدأ بتطويق القطاع يتبعها احتلال.

رئيس الوزراء سيفرض موقفه

من هم في محيط رئيس الوزراء، يرون في الاقتراح حدثاً مهماً آخر كان على نتنياهو فيه أن يفرض موقفه، لأن نهج الجيش لا يكفي. وأشاروا إلى أن جدالات مشابهة وقعت عندما تملص الجيش من احتلال مدينة رفح، وكان مستعداً أن يتخلى عن محور فيلادلفيا، ولم يقبل بتفعيل الصندوق الإنساني الأمريكي إلى غزة (GHF).

في هذه الحالات وغيرها، كان قد جلب قراراً عارضه الجيش، لكن أثبت نفسه.

ومع ذلك، حسب مصدر سياسي آخر، فإن المنحى الذي سيقرره الكابنت سيشكل عملياً إنذاراً لحماس: صفقة بشروط إسرائيل أو احتلال القطاع. وادعى المصدر بأن قطر ومصر تمارسان ضغطاً على حماس، وربما تكون نافذة فرص الصفقة قد أغلقت، وستفتح الأسبوع القادم – وعلى الكابنت أخذها في بالحسبان.

وحسب مصادر فلسطينية، تأخذ حماس التهديد الإسرائيلي بجدية، وإن كان لا يوجد اختراق بعد. وحسب المصدر فإنها “قد تحتاج رؤية الدبابات حول المخيمات في القطاع قبل أن تغير مواقفها”.

في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكي “فوكس نيوز”، قال نتنياهو: “نسير نحو السيطرة على غزة كي نخرج حماس منها، ومن أجل سكان غزة أيضاً. لا نريد الاحتفاظ بالقطاع، ولا نريد أن نحكم هناك. نحن نريد أن نجلب قوات عربية تحكم هناك دون أن تهددنا، وهذا غير ممكن مع حماس”.

مقاومة في المعارضة

رئيس المعارضة يئير لبيد، قال في رد على مقابلات نتنياهو، إن “ما يقترحه نتنياهو هو حرب أخرى، وموت مخطوفين آخرين، و”سمح بالنشر” آخر، وعشرات مليارات الشواكل من أموال دافع الضرائب تسكب على هذيانات بن غفير وسموتريتش”.

أمس، التقى نتنياهو مطولاً مع وزير المالية سموتريتش الذي يدعو إلى احتلال كامل للقطاع منذ بداية الحرب. “الغزيون في القطاع لا يهمونني، ما يهمني هو النصر وإبادة حماس”، قال وزير المالية.

