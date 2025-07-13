نتنياهو سيلتقي سموتريتش وبن غفير لتأكيد إمكانية استئناف “حرب غزة”

تل أبيب: يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاجتماع بوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، ليؤكد لهما إمكانية استئناف الحرب بقطاع غزة، بعد إبرام اتفاق محتمل مع حركة حماس، وفق إعلام عبري الأحد.

ويخشى نتنياهو، احتمال انهيار الائتلاف الحكومي، حال انسحاب الحزبين اليمينيين المتطرفين “الصهيونية الدينية” بزعامة سموتريتش، و”القوة اليهودية” بقيادة بن غفير.

وذكرت القناة العبرية “آي 24 نيوز” أن نتنياهو سيلتقي سموتريتش وبن غفير، لإجراء نقاش مكثف بشأن اتفاق محتمل مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت أن نتنياهو سيركز على التأكيد للوزيرين أنه بالإمكان استئناف القتال في غزة بعد الاتفاق مع حماس، لطمأنتهما وضمان بقائهما في الائتلاف الحاكم.

وحكومة نتنياهو تمتلك 68 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

ووفق القناة، تحدث نتنياهو إلى الوزيرين قبيل وأثناء زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لإقناعهما بإمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

وأضافت أن “سموتريتش وبن غفير، يريدان استمرار القتال بهدف هزيمة حماس”.

(الأناضول)