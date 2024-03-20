نتنياهو: عملية إسرائيل في رفح “ستستغرق بعض الوقت”

تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن جيش بلاده يستعد لبدء العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والمكتظة بالنازحين، لكنه لفت إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو بثها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، واستهلها بتقديم إيجاز حول تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين الماضي.

وقال نتنياهو: “في بداية الحرب اتفقنا (مع بايدن) على ضرورة القضاء على حماس (…) وخلال الحرب، لم يكن الأمر سرا، فقد كانت لدينا اختلافات في الرأي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف”.

ومضى بقوله: “في بداية الحرب قلت للرئيس الأمريكي: من المستحيل هزيمة حماس دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه في المحادثة الأخيرة أبلغ بايدن أنه “من المستحيل إكمال النصر دون دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، وذلك من أجل القضاء على بقية كتائب حماس، وهذا ما سنفعله هذه المرة أيضا”.

وأضاف: “لقد وافقت بالفعل على خطة الجيش الإسرائيلي العملياتية لدخول رفح، وسنوافق قريبا أيضا على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال هناك”.

واستطرد نتنياهو : “الرئيس بايدن، الذي أقدر دعمه، طلب أن يُقدم لنا مقترحات رجاله سواء في المجال الإنساني أو في قضايا أخرى”.



وعقب اتصال بايدن ونتنياهو، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح “دون غزو بري كبير”.

وكانت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني نزحوا إلى هناك.

وعلى هذا النحو، أكد نتنياهو أكد في كلمته المتلفزة، على أنه سيقوم في كل الأحوال بما هو ضروري لأمن بلاده، في إشارة إلى إصراره على اجتياح رفح برا.



وتابع: “كانت هناك أوقات اتفقنا فيها مع أصدقائنا، وكانت هناك أوقات لم نتفق معهم فيها. وفي النهاية، قمنا دائما بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضا”.

واستدرك: “بينما نستعد لدخول رفح، وهو ما سيستغرق بعض الوقت، فإننا نواصل العمل بكل ما أوتينا من قوة. ونواصل العمل في مدينة خان يونس (جنوبي القطاع)، وفي معسكرات وسط القطاع، من أجل القضاء على كبار مسؤولي حماس واعتقالهم.

وختم نتنياهو كلمته مخاطبا مواطني بلاده بقوله: “كما وعدتكم مرارا وتكرارا، نحن مصممون على تحقيق النصر المطلق، وسنحققه”.

والجمعة الماضية، أعلن مكتب نتنياهو تصديقه على “خطط العملية العسكرية” المحتملة في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

يأتي ذلك رغم تصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري للاحتلال الإسرائيلي لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم جيش الاحتلال إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت شهداء وجرحى.

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المدمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية.