نتنياهو: عند وجود “شيء ملموس” عن تحرير المختطفين سأتحدث عنه- (تغريدة)

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه عندما يكون هناك شيء “ملموس” بشأن إطلاق سراح الأسرى بقطاع غزة فسوف يتحدث عنه.

جاء ذلك في بيان لنتنياهو مساء الثلاثاء نشره مكتبه على حسابه بمنصة “إكس” بعد يوم من كشف “كتائب القسام” عن مماطلة إسرائيل في الاستجابة لوساطة قطرية لإتمام صفقة تبادل للأسرى.

وقال نتنياهو: “منذ بداية الحرب ونحن نعمل بشكل متواصل على تحرير الرهائن لدينا، بما في ذلك ممارسة ضغوط متزايدة منذ بداية المناورة البرية”، بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today:

"Our hearts are always with the hostages and their families.

Since the beginning of the war, we have been working relentlessly for the release of the hostages, including using increased pressure since the start of the ground incursion.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 14, 2023