نتنياهو للجمعية العامة: سنحقق اتفاقية سلام مع السعودية وسننتصر في حروبنا على ست جبهات- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: خاطب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قاعة الجمعية العامة شبه الفارغة، صباح الجمعة، بعد أن قررت غالبية الوفود العربية والإسلامية والصديقة مقاطعة الجلسة.

وعندما اعتلى المنصة بدأ الصراخ والاحتجاجات على وجوده متزامنا مع مزيد من الانسحابات حيث انتشر في القاعة نوع من الفوضى لعدة دقائق بشكل عطل بداية الكلمة واضطر رئيس الجلسة إلى أن يدعو عدة مرات لعودة النظام، مستخدما مطرقته مرة وراء مرة.

وكعادتها، دعت البعثة الإسرائيلية مجموعات كبيرة من مؤيدي الكيان للتصفيق لنتنياهو ووزعت هؤلاء على الجناح المخصص للضيوف على جانب القاعة والطابقين الثالث والرابع المخصصين للمدعوين.

A large number of diplomats left the GA Hall once #Netanyahu came to the podium. The people you hear cheering the PM during the speech are in the gallery who he brought for that purpose. #UNGA79 #Walkout pic.twitter.com/bAgiOzztWA

🟡 NOW: UN member states lead a mass walkout as Netanyahu takes the stage at the UN General Assembly. The hall is almost empty now. pic.twitter.com/sr44MuFNz3

ISRAELI PM NETANYAHU GOT THE BIGGEST INSULT IN HIS LIFE: HAD TO ADDRESS AN EMPTY HALL⚡️🤭

As #Netanyahu came to the podium to begin his UN General Assembly speech, most of the diplomats left the GA Hall as a protest for ceasefire in #Lebanon & #Gaza.#UNGA #UNGA79 #WalkAway #UN pic.twitter.com/V9oxPPwxEk

