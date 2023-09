نتنياهو في الأمم المتحدة: إسرائيل والسعودية على أعتاب اتفاق سلام تاريخي- (صور وفيديوهات)

نيويورك: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام” والآن “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

وقال نتنياهو في خطابه أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “جهودنا الماضية باءت بالفشل لأنها استندت إلى فكرة خاطئة مفادها أنه ما لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فإن أي دولة عربية أخرى لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف: “لقد سعيت طويلا للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، ولكنني أؤمن أيضا بأنه يجب علينا أن لا نعطي الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية”.

وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا من السلام الأوسع ويجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية دون أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

وزاد “أعتقد أن المزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية سيزيد من فرص صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu brings out the cardboard and red marker this time to represent how peace with Saudi Arabia and Israel's neighbors would transform the region. pic.twitter.com/55nJoor7Ny

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 22, 2023