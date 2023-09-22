سياسة | دولي

نتنياهو في الأمم المتحدة: إسرائيل والسعودية على أعتاب اتفاق سلام تاريخي- (صور وفيديوهات)

منذ 35 دقيقة

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نيويورك: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام” والآن “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

وقال نتنياهو في خطابه أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “جهودنا الماضية باءت بالفشل لأنها استندت إلى فكرة خاطئة مفادها أنه ما لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فإن أي دولة عربية أخرى لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف: “لقد سعيت طويلا للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، ولكنني أؤمن أيضا بأنه يجب علينا أن لا نعطي الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية”.

وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا من السلام الأوسع ويجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية دون أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

وزاد “أعتقد أن المزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية سيزيد من فرص صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

في السياق، تظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين، الجمعة، ضد نتنياهو قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نتنياهو غير شرعي” و”العار على نتنياهو”، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ويحتج المتظاهرون على حزمة قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد إسرائيل منذ 37 أسبوعا تظاهرات احتجاجية على هذه القوانين التي تقول المعارضة إنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وبدأت الاحتجاجات قبيل وصول نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة بنيويورك.

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة “هآرتس” العبرية: “يتظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين في نيويورك، الجمعة، قبيل خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافت: “نظمت مجموعة من أنصار نتنياهو احتجاجا مضادا. ويفصل بين المجموعتين حاجز”.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بعد إلقائه الخطاب أمام الأمم المتحدة.

(وكالات)

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  1. يقول أحمد الشمري كارة اسرائيل او يهودستان:
    سبتمبر 22, 2023 الساعة 3:16 م

    عندما يتكلم قاتل الأطفال عن السلام

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  2. يقول عيسى التلحمي:
    سبتمبر 22, 2023 الساعة 3:17 م

    سيطبع السعوديون مقابل اوهام يسوقها الصهاينة لهم ولكن لن يحصلون على أي شيء …. تماما كما طبع المصريون بوعد الرفاه ولم يحصدوا سوى الفقر والخيبة … تماما كما طبع الفلسطينيون على وهم سنغاقورة الشرق الأوسط ولم يحصدوا سوى الاحتلال والاذلال والفقر ….. تماما كما طبع الإماراتيون مقابل وهم الأسلحة المتقدمة ولم يحصلون الا على التبعية العسكرية والاستعباد التكنولوجي الصهيوني !!!

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  3. يقول خالد الداغستاني- ايطاليا:
    سبتمبر 22, 2023 الساعة 3:18 م

    لماذا نلوم الدول العربية التي تطبع مع الكيان الصهيوني الغاصب ونحن نعلم جيدا بأن امريكا تحمي عروشهم ولا توجد شرعية عند شعوبهم ولذلك يشترون رضل أسيادهم الأمريكان بشراء الأسلحة وانهاء مقاطعة العدو اقتصادية وسياسيا، والتطبيع معه بالرغم من الانتهاكات الخطيرة للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني البطل

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  4. يقول جلال درويش:
    سبتمبر 22, 2023 الساعة 3:27 م

    السلام مع السعودية و أسرائيل خرافه و ان تحقق الحج سيسقط على المسلمين

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