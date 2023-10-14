نتنياهو في هارفارد: تحوّلات الحقّ والباطل

صحيفة Harvard Crimson هي النشرة الناطقة باسم طلبة جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ويعود تأسيسها إلى سنة 1873 وتُعدّ بين أبكر الصحف الجامعية الأمريكية التي تعتمد في طواقمها (من التحرير والتغطية إلى التصوير والتصميم) على الطلاب في مراحل ما قبل التخرّج؛ وذات يوم كان الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كنيدي أحد محرريها. كانت يومية في البدء، ثمّ أصبحت أسبوعية اعتباراً من خريف 2022، وتستمدّ أهميتها من حقيقة أنّ هارفارد هي الجامعة الأمريكية الأبرز في ميادين العلوم السياسية والقانون على وجه الخصوص؛ وسبق لها أن خرّجت ثمانية من رؤساء أمريكا، وثمة اليوم 4 من خريجيها بين القضاة الـ9 أعضاء المحكمة العليا.

الصحيفة هذه الأيام هي الميدان الأكاديمي الأوضح لانقسام الرأي العام الطلابي الأمريكي بصدد الصراع بين منظمة «حماس» ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوسع الذهاب أبعد نحو خلاصة مشروعة تفيد بأنّ تباينات الآراء التي تعكسها صفحات المطبوعة هي مرآة، صادقة بمعدلات عالية، لانشقاقات اليسار الأمريكي بصفة عامة، وشرائحه الطلابية والأكاديمية على وجه الخصوص. ثمة بيانات تصدر هنا وهناك، تنحاز كلياً إلى الصمت على عمليات القصف الوحشية الإسرائيلية الوحشية ضدّ السكان المدنيين في قطاع غزّة، أو تسكت عنها تماماً، أو تتذرّع بتصنيف عملية «طوفان الأقصى» في الخانات التقليدية التنميطية. وثمة، في المقابل، بيانات (ليست البتة خجولة، أو قليلة، في واقع الأمر) تحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما جرى وسيجري، وتتوقف تحديداً عند همجية الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ 16 سنة، وتعقد تناظرات قانونية وإنسانية بصدد استهداف المدنيين الفلسطينيين بالمقارنة مع المدنيين الإسرائيليين.

شجاعة التشخيص لم تكن خافية عن النصّ، في الروحية العامة واللغة غير المتعففة عن تعيين دلالات صريحة: «أحداث اليوم لا تقع في فراغ. خلال العقدين الأخيرين أُجبر ملايين الفلسطينيين في غزّة على العيش في سجن مفتوح. المسؤولون الإسرائيليون يعدون بـ«فتح بوابات الجحيم»، وارتكاب المجازر في غزّة بدأ للتوّ (…) ونظام الأبارتيد هو الوحيد الذي يُلام. العنف الإسرائيلي هَيْكلَ كلّ جوانب الوجود الفلسطيني منذ 75 سنة. من الأراضي التي تُصادر بانتظام إلى عمليات القصف الروتينية، والاعتقالات التعسفية، والحواجز العسكرية، والفصل القسري بين العوائل وصولاً إلى الاغتيالات الفردية، دُفع الفلسطينيون إلى العيش في حال من الموت، البطئ أو المفاجئ على حدّ سواء».

زائر موقع الـ Harvard Crimson سوف يعثر على سجالات وسجالات مضادة، لا تقتصر على آراء الطلاب أو الأكاديميين، بل تشمل استقالات هنا وهناك في مختلف مستويات الإدارة ضمن الكليات والأقسام؛ اتفاقاً مع هذا البيان المؤيد للفلسطينيين أو رفضاً له، وانضواء في صفّ هذا التجمع المتضامن مع أبناء غزّة تحت القصف والحصار أو مقاطعة له أو التحاقاً بتجمّع آخر لا يُتاح لنجوم العلم الأمريكي الـ50 أن تباري نجمة داود في الراية الإسرائيلية.

وإذْ يشارك بنيامين نتنياهو، صحبة حكومته الفاشية العنصرية الأكثر تطرفاً على امتداد تاريخ الكيان، في تحرير الـ Harvard Crimson، وإنْ بصفة غير مباشرة ومن الزوايا الأشدّ مقتاً وبشاعة؛ فإنّ سجالات هارفارد ليست بعيدة أيضاً عن متغيرات ملموسة أخذت تطرأ على جسم الكتلة الانتخابية للحزب الديمقراطي، في أوساط الناخبين الطلاب والشباب عموماً. ففي أحدث استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة «غالوب» في صفوف ناخبي الحزب الديمقراطي، تفوّق المتعاطفون مع القضية الفلسطينية على أولئك المناصرين لدولة الاحتلال بمعدّل 49 مقابل 38%، ضمن «الجيل الألفي» مواليد ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم؛ والأبرز مغزى في هذا المعطى أنّ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يمكن أن يفوز برئاسة ثانية إذا امتنعت عن التصويت له هذه الفئات الشابة.

ولعلّ قادم الأيام يشي بتحولات أعمق، وأكثر تجذراً في نزاع الحقّ مع الباطل.