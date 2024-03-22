سياسة | دولي

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستشنّ هجومها على رفح حتى دون تأييد واشنطن

منذ 49 دقيقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

حجم الخط
0

تل ابيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، أن الدولة العبرية تعتزم شنّ عملية عسكرية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حتى من دون تأييد الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو إثر لقائه بلينكن “لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك”، مضيفا “أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا”.
وأضاف “أخبرته أنني أقدر حقًا حقيقة أننا نقف معًا في الحرب ضد حماس منذ أكثر من خمسة أشهر. وأخبرته أيضًا أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع تلبية الاحتياجات الإنسانية أيضًا، ونحن نعمل على تحقيق هذه الغاية”.
تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.
وقال بلينكن الخميس إن “من الخطأ” تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، مضيفا “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.
كما كررت واشنطن، وهي أبرز داعم لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، توجيه انتقادات لها بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 هآرتس: العشائر ترد و”ميناء بايدن” يجبر مصر على “بلع ريقها”.. وتل أبيب في تدوينة “العصابات تسرق وإسرائيل تحمي” 
منذ 3 دقائق
إصابة 11 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة
منذ 42 دقيقة
غزة.. نازحات من “الشفاء” يروين “فظائع” جيش الاحتلال
منذ ساعتين
الصحة العالمية: زيادة الوصول برا إلى غزة السبيل لمنع المجاعة 
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية