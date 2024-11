نتنياهو للشعب الإيراني: نظام خامنئي يخشاكم أكثر من إسرائيل- (فيديو)

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في رسالة مباشرة للإيرانيين، إن نظام الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يخشى الشعب الإيراني أكثر من إسرائيل.

وأضاف في رسالة مصورة “لهذا السبب يمضون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من المال في محاولة سحق آمالكم وكبح أحلامكم… حسنا، أقول لكم: لا تدعوا أحلامكم تموت… المرأة، الحياة، الحرية”.

وقال نتنياهو “لا تفقدوا الأمل. واعلموا أن إسرائيل وآخرين في العالم الحر يقفون إلى جانبكم”.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.

پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 12, 2024