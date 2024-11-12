سياسة | دولي | إيران

نتنياهو للشعب الإيراني: نظام خامنئي يخشاكم أكثر من إسرائيل- (فيديو)

12 - نوفمبر - 2024

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- (لقطة شاشة)

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في رسالة مباشرة للإيرانيين، إن نظام الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يخشى الشعب الإيراني أكثر من إسرائيل.

وأضاف في رسالة مصورة “لهذا السبب يمضون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من المال في محاولة سحق آمالكم وكبح أحلامكم… حسنا، أقول لكم: لا تدعوا أحلامكم تموت… المرأة، الحياة، الحرية”.

وقال نتنياهو “لا تفقدوا الأمل. واعلموا أن إسرائيل وآخرين في العالم الحر يقفون إلى جانبكم”.

(رويترز)

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  1. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    نوفمبر 13, 2024 الساعة 3:45 ص

    عندما يتحدث الشيطان عن السلام والحرية للشعب الإيراني ويداه غارقة في دماء الاطفال الابرياء!!!

    رد

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