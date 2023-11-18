نتنياهو: لم نبرم أي صفقة تبادل أسرى مع حماس

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن حكومته لم تبرم أي صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” في غزة، مؤكدا أن الحرب على القطاع مستمرة.

تصريحات نتنياهو جاءت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بمدينة تل أبيب.

وأضاف نتنياهو: “هناك العديد من الشائعات فيما يخص الأسرى المحتجزين في غزة، لكن حتى الآن لم تتم أي صفقة مع حماس بخصوصهم”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات مؤكدة عن وجود 239 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتعرض “حماس” على إسرائيل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية.

وأكد نتنياهو أن “الحرب على قطاع غزة لن تتوقف في الوقت الحالي”.

وتابع: “لن نوقف إطلاق النار سوى لمدة محدودة، ولن يتم ذلك إلا بعد القضاء على حماس”.

وأشار إلى أنه “حتى الآن لم يدن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، ولا يمكن السماح لنظام يمول الإرهابيين بحكم غزة”، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، قال نتنياهو إن “المجتمع الدولي طالب إسرائيل بعدم الدخول إلى المجمع الطبي، لكن الحكومة (الإسرائيلية) رفضت ذلك”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة ودول العالم تمارس ضغوطا عظيمة علينا، لكننا نصدها وسنواصل الحرب”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضم أيضا مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

وأشار نتنياهو في المؤتمر الصحافي، إلى أن إسرائيل “وافقت على طلب الولايات المتحدة إدخال شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الجيش انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة.

وأشار غالانت إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، مهددا بـ”اغتيال السياسيين بالحركة أيضا”.

من جهته، قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، إن إسرائيل “ليست معنية بإدارة قطاع غزة، لكنها لن تسمح لحماس بإدارته أيضا”.

ومنذ 43 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 في المئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.

(الأناضول)