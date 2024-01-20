سياسة | دولي

نتنياهو: لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة على غرب نهر الأردن- (تدوينة)

منذ 33 دقيقة

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنّه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة).

وقال نتنياهو عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق السبت، نفى نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وجاء النفي ردا على تقرير نشرته السبت، شبكة “سي إن إن” الأمريكية قال إن نتنياهو أبلغ بايدن بأن “كلماته في مؤتمر صحافي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية”.

وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو، الجمعة، أن “الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين”، وفق بيان للبيت الأبيض.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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