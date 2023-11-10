نتنياهو: لن نسلم قطاع غزة لأي قوات خارجية

تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن قوات الدفاع الإسرائيلي سوف تحتفظ بالسيطرة على قطاع غزة، ولن تسلمه لأي قوات خارجية.

جاء ذلك فى لقاء نتنياهو مع عمد المناطق الحدودية مع غزة اليوم بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن مكتبه أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال نتنياهو:”هناك تصميم قوي للغاية منكم ومن الحكومة على استعادة أكثر مما كان من قبل، وفى المقام الأول وقبل أى شىء استعادة الأمن، وضمان فرص حياة أقوى بعد ذلك”.

وأضاف نتنياهو:” سوف تكون هناك سيطرة أمنية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح تماما، لضمان عدم وجود تهديد مرة أخرى من غزة لمواطني إسرائيل” وفق البيان.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي بعملية “طوفان الأقصى”باقتحام بلدات حول غلاف غاز واحتجاز أكثر من 200 من الأسرى واقتيادهم إلى القطاع، وردا على ذلك قام جيش الاحتلال بعملية”السيوف الحديدية”

(وكالات)