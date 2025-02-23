نتنياهو يطالب بجعل جنوب سوريا «منزوع السلاح» ويزعم التزامه بـ «حماية» الدروز- (فيديو)

دمشق ـ «القدس العربي»: طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بجعل «جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل» مؤكدا أن الدولة العبرية لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق. وأكد في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون في جنوب تل أبيب «لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق».

وتابع قائلا «نطالب بنزع السلاح الكامل في الجنوب السوري».

ولفت إلى التزام إسرائيل بحماية الدروز في جنوبي سوريا وعدم تسامحها مع أي تهديد لهم.

مع سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرسلت إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان في جنوب غرب سوريا عند تخوم الهضبة التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها في 1981.

وقال نتنياهو إن قوات إسرائيل «ستبقى في منطقة جبل حرمون ومحيطها لفترة غير محددة زمنيا لحماية بلداتنا ومواجهة أي تهديد».

وشنت إسرائيل منذ سقوط بشار الأسد مئات الضربات على المواقع العسكرية للحكم السابق في سوريا، مؤكدة أنها تريد منع أن تسقط الترسانة في أيدي قوات الإدارة الجديدة.

وخلال الحرب السورية التي اندلعت في 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات استهدفت مواقع للجيش السوري وحلفاء النظام ولا سيما «حزب الله» اللبناني وإيران.

وكان نتنياهو قد اعتبر أن الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، لم تكن في مصلحة إسرائيل.

وقال خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد الماضي: «لم نحصل على الزهور عند سقوط نظام بشار الأسد، لكن لا بأس في هذا. لن نسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمتنا» وفق وكالة الأناضول.

وزعم أن إسرائيل أوقفت محاولات إيران لدعم نظام بشار، واعتبر أن سقوطه أدى إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط. وأضاف: «نحن ملتزمون بضمان ألا تعود سوريا لتُشكل تهديدا لإسرائيل».

🚨🇮🇱🇸🇾 Part of Netanyahu’s speech at IDF officers graduation academy today demanding full demilitarization of Syrian regime in southern Syria, with Israeli defense minister Katz emphasizing the same. https://t.co/RVXqJkFfeD pic.twitter.com/0sVgHRO1jh — OstensibleOyster (@Ostensiblay) February 23, 2025

واعتبر الباحث في الشؤون العسكرية نوار أوليفر في تصريح لـ «القدس العربي» أن نتنياهو لم يأت بجديد فهو لديه مشكلة في «أي وجود عسكري وأمني قرب المنطقة المنزوعة السلاح جنوب سوريا، وهو ما برز في الحادثة التي وقعت بالقرب من بلدة صيدا ونقطة أخرى قريبة بريف القنيطرة عندما اقتربت قوات الأمن العام من المنطقة، بينما استهدف جيش الاحتلال موقعهم، ما أسفر عن قتلى وجرحى».

وأضاف: «تعكس التصريحات بشأن بقاء القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ والمنطقة العازلة في مرتفعات الجولان لفترة غير محددة، استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تعزيز وجود تل أبيب العسكري في هذه المناطق الحيوية».

وتابع: «مع غياب النظام السابق وانسحاب القوات الإيرانية و«حزب الله»، تسعى إسرائيل إلى ملء الفراغ الأمني في هذه المناطق الاستراتيجية».

وبين أن «بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وتخطيها بعمق وصل إلى 15 كلم في بعض المناطق والتي يفترض أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، يمثل إعادة تقييم للترتيبات الأمنية السابقة، وقد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تعريف حدود النفوذ الإسرائيلي في ظل التغيرات الإقليمية».

واعتبر أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد جديد، خاصة إذا اعتبرته السلطات السورية الجديدة خطوة إسرائيلية نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية أو تعزيز الهيمنة في المنطقة.

وأوضح: من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية، لا سيما من الأمم المتحدة وروسيا، اللتين تسعيان للحفاظ على الاستقرار في جنوب سوريا.

وواصل: مع غياب ردع دولي قوي وضعف الأدوات السياسية للسلطات السورية الجديدة، قد تتحول هذه التصريحات إلى واقع ميداني دائم، مما يزيد من احتمالية التصعيد في المنطقة.

اعتبر عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الزيتونة الدولية الدكتور عبد القادر نعناع، أن هناك تهديدات جدية بتوسع المشروع الإسرائيلي أكثر فأكثر في سوريا، بما يتجاوز المنطقة العازلة، وربما تكون تهديدات نتنياهو مؤشرا على مرحلة قادمة لا تمتلك فيها سوريا القدرة على المواجهة إطلاقا (أسوأ من مرحلة النكسة عام 1967، حين لم تمتلك سوريا مقومات المواجهة).

وبين لـ« القدس العربي» أنه «جاد في استهداف القوات السورية التي قد تشكل عائقا أمام مطامعه».

ولاحظ أن نتنياهو اعتبر أن القوات السورية هي (هيئة تحرير الشام) وهو بشكل أو بآخر لم يعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، ولا يزال ينظر إلى المجريات باعتبار أن جماعة إسلامية سيطرت على الحكم، محاولاً خلق متغيرات أمنية جديدة عبر استغلال ما تراه إسرائيل فوضى سورية.

وحول المسارات المحتملة للمشهد السوري، قال: أما رغبة نتنياهو الشخصية في توسيع حدود إسرائيل، بشكل حزام أمني، أو أن ما يجري هو نوع من ممارسة الضغوط القصوى بهدف دفع دمشق لمفاوضات سلام مباشرة.

بالنتيجة «هذا يتطلب من الحكومة السورية جملة خطوات، تبدأ دبلوماسياً في العواصم الإقليمية والدولية، وتمر عسكرياً، عبر استكمال تحويل الفصائل إلى جيش سوري وطني، وإبرام اتفاقيات دفاعية وتسليحية وتدريبية، في ظل توحش إسرائيلي شرق أوسطي، وتنتهي هذه الخطوات سياسياً على المستوى الداخلي من خلال حكومة تتشارك فيها كل القوى السورية مسؤولية الدفاع عن الدولة» وفق المتحدث.