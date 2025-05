نتنياهو يطالب بجعل جنوب سوريا «منزوع السلاح» ويزعم التزامه بـ «حماية» الدروز- (فيديو)

دمشق ـ «القدس العربي»: طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بجعل «جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل» مؤكدا أن الدولة العبرية لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق. وأكد في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون في جنوب تل أبيب «لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق».

وتابع قائلا «نطالب بنزع السلاح الكامل في الجنوب السوري».

ولفت إلى التزام إسرائيل بحماية الدروز في جنوبي سوريا وعدم تسامحها مع أي تهديد لهم.

مع سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرسلت إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان في جنوب غرب سوريا عند تخوم الهضبة التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها في 1981.

وقال نتنياهو إن قوات إسرائيل «ستبقى في منطقة جبل حرمون ومحيطها لفترة غير محددة زمنيا لحماية بلداتنا ومواجهة أي تهديد».

وشنت إسرائيل منذ سقوط بشار الأسد مئات الضربات على المواقع العسكرية للحكم السابق في سوريا، مؤكدة أنها تريد منع أن تسقط الترسانة في أيدي قوات الإدارة الجديدة.

وخلال الحرب السورية التي اندلعت في 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات استهدفت مواقع للجيش السوري وحلفاء النظام ولا سيما «حزب الله» اللبناني وإيران.

وكان نتنياهو قد اعتبر أن الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، لم تكن في مصلحة إسرائيل.

وقال خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأحد الماضي: «لم نحصل على الزهور عند سقوط نظام بشار الأسد، لكن لا بأس في هذا. لن نسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمتنا» وفق وكالة الأناضول.

وزعم أن إسرائيل أوقفت محاولات إيران لدعم نظام بشار، واعتبر أن سقوطه أدى إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط. وأضاف: «نحن ملتزمون بضمان ألا تعود سوريا لتُشكل تهديدا لإسرائيل».

🚨🇮🇱🇸🇾 Part of Netanyahu’s speech at IDF officers graduation academy today demanding full demilitarization of Syrian regime in southern Syria, with Israeli defense minister Katz emphasizing the same. https://t.co/RVXqJkFfeD pic.twitter.com/0sVgHRO1jh

— OstensibleOyster (@Ostensiblay) February 23, 2025