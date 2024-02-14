نتنياهو لن يوقف الحرب وبايدن لن يوقف نتنياهو!

ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض اقتراحا لإطار عمل جديد لاتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في غزة، وضعه جهاز الاستخبارات الخارجية، وجهاز الأمن العام، والجيش الإسرائيلي. مقترح الاتفاق تمت مناقشته مع نتنياهو عدة مرات، وطُرح خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة حضره رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

بنى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مجمل تاريخه السياسي على رفض التسوية مع الفلسطينيين، وكان له دور معلوم في التحريض عام 1995 على قتل اسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أنجز، مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وبرعاية بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق، اتفاقية أوسلو، التي كان يفترض أن تنشأ عنها دولة فلسطينية تحمي حقوق مواطنيها، وتكون أساسا لتسوية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

كان الائتلاف الذي أقامه نتنياهو مع أحزاب الصهيونية الدينية تطورا طبيعيا لسيرته الآنفة، التي اتجهت، مع تفاقم الاتهامات القضائية ضده، إلى محاولة تثبيت هيمنة الحكومة على القضاء وهو ما قاد إلى صراع وجودي بين العلمانيين الذين رفضوا سيطرته على المحكمة العليا، والمتدينين الذين أحسّوا أن اللحظة التاريخية قد حانت ليهيمنوا على مصير الدولة اليهودية، ولتحقيق أهدافهم في تسريع التطهير العرقي والإبادة ضد الفلسطينيين.

كانت عملية 7 تشرين أول / أكتوبر إعلانا لفشل نتنياهو التاريخي المدوّي، وأدّت الهزة الكبرى التي تعرضت لها حكومته إلى اتهامه قيادات الجيش والمخابرات بالسماح بالعملية، وفتح هذا الجرح النرجسي للعقل الإسرائيلي المتغطرس لنتنياهو، ووزرائه المتطرفين، والدعم الأمريكي والغربي غير المحدود لإسرائيل، الفرصة لتنفيذ مستويات الإرهاب والإجرام والتوحش ضد سكان غزة إلى درجة لم يشهدها العالم بهذه الكثافة الدموية منذ زمن طويل.

أدت الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين إلى دمار هائل للقطاع، ومجازر كبرى متواصلة، ودفعت إلى أشكال من الضغوط العالمية لوقف إبادة الفلسطينيين، عبر مؤسسات كبرى كالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والجامعة العربية، والمنظمات الإسلامية، وجمعيات حقوق الإنسان، وفعاليات التضامن مع الفلسطينيين في أنحاء العالم.

لكن الحرب كشفت، في المقابل، أشكالا من التواطؤ مع الحرب من قبل واشنطن ودول أوروبية كبرى، وهو أمر لم تغيّره المظاهرات المستمرة في البلدان الغربية (كما شهدنا مؤخرا زيارة من رئيس الأرجنتين سفح فيها ماء وجهه وأظهر أشكالا من التملّق الشديد لتل أبيب) وهو ما أظهر انحطاطا أخلاقيا فظيعا في دول تتباهى بالديمقراطية وحقوق الإنسان لكنها تغض النظر عن إبادة جماعية تنفذ على مرأى من العالم وتحت أضواء الكاميرات، لأن الأمر يتعلّق بإسرائيل.

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مقال رأي بعنوان: الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع وقف الرعب في رفح اليوم. لماذا لا تفعل؟ بدلا من العمل على وقف الحرب، أو حتى العمل على فرض هدنة على نتنياهو، وافق الكونغرس الأمريكي على قرار دعمته إدارة بايدن بتقديم مساعدات مالية كبيرة لإسرائيل، بل إن الكونغرس الأمريكي، قبل فترة قصيرة، وافق بأغلبية ساحقة على منع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من دخول أمريكا!

حاول المقال الآنف تلخيص الأمر بنفوذ اللوبي الإسرائيلي الهائل على مجمل الآلة السياسية الأمريكية (وبشكل واضح في الكونغرس والبنتاغون) وكذلك تأثيره على جزء من القاعدة الانتخابية للمسيحيين الايفانجيليكيين (100 مليون ناخب) منبها إلى وجود قوات أمريكية في إسرائيل، وإلى استمرار تزويدها بالأسلحة بشكل هائل، وإلى مساهمتها حتى في بناء «مدينة عربية» لإجراء الجيش الإسرائيلي تمارين عسكرية عليها!

الخلاصة المستفادة أن نتنياهو لا يريد وقف العدوان على الفلسطينيين (وحتى لو أراد فهو لا يستطيع خوفا من سقوطه نتيجة انفراط تحالفه مع وزراء الصهيونية الدينية) وأن بايدن لن يجازف، في سنة انتخابات رئاسية، بإغضاب اللوبي الإسرائيلي والقاعدة الانتخابية للمسيحية الصهيونية، وبالتالي لا مصلحة له في وقف الإبادة الجارية ضد الفلسطينيين.