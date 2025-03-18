نتنياهو يعتبر قتله 404 فلسطينيين بغزة الثلاثاء “مجرد بداية”- (فيديو)

القدس: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، استمراره في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن المفاوضات من الآن ستكون “تحت النار”.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وردد نتنياهو، في كلمة متلفزة، ادعاءات بقوله: “مددنا وقف إطلاق النار في الأسابيع التي لم نستقبل فيها أي مختطفين (أسرى في غزة)”، وفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وتابع: “وأرسلنا وفودا (تفاوضية) إلى الدوحة، وقبلنا اقتراح المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف، لكن حماس رفضت جميع المقترحات”، على حد زعمه.

وأضاف: “حذرت حماس من أنها إذا لم تُفرج عن مختطفينا فسنعود للقتال، وقد عدنا بالفعل”.

وأردف: “من الآن سنعمل ضد حماس بكثافة متزايدة، والمفاوضات ستكون تحت النار فقط، وسنواصل القتال لتحقيق جميع أهداف الحرب.

وتابع نتنياهو أن حماس “شعرت بقوتنا في الساعات ال24 الأخيرة. وأريد ان أؤكد لكم ولهم: انها مجرد بداية”، مضيفا أن المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة “لن تجرى من الان فصاعدا إلا تحت النار”، ومعتبرا أن الضغط العسكري “لا غنى عنه” لضمان عودتهم.

(وكالات)