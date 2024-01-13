سياسة | دولي

نتنياهو: محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل.

جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، لا أحد”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تخطط لزيادة “ضخمة” في ميزانيتها الدفاعية في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة، مضيفا أن أحد أهدافها هو إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.

وتابع في تصريحات للصحافيين أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدم خلال ثمانية أسابيع خططا “(للتمويل) الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال في تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة لضمان أمننا في السنوات المقبلة”.

وتطرق نتنياهو في كلمته إلى محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة، قائلا: “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.

ومحور فيلادلفيا يعرف أيضا بمحور صلاح الدين وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين قطاع غزة ومصر.

وقال نتنياهو إنّ تل أبيب “لن تحول أموالا للسلطة الفلسطينية قد تساعد حماس بأي شكل”.

(وكالات)

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  1. يقول فلسطين حرة 🇵🇸:
    يناير 13, 2024 الساعة 7:07 م

    لن تروا النصر لا في الدنيا و لا في الآخرة ….. سنة الله في الأرض !

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  2. يقول Sana:
    يناير 13, 2024 الساعة 7:12 م

    الهزيمة المرة بانتظارك سواء قبلت ب لاهاي ان لم تقبل

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