نتنياهو: مستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى بعيدا عن غزة

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى، وذلك وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب الأراضي الفلسطينية “مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما”.

(وكالات)