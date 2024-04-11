سياسة | دولي

نتنياهو: مستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى بعيدا عن غزة

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى، وذلك وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.
وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب الأراضي الفلسطينية “مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما”.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 11, 2024 الساعة 1:05 م

    لا مستعدون ولا هم يحزنون إنما المارينز الأمريكي وجيش المرتزقة هو الذي يحارب في فلسطين المحتلة يا عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸☹️☝️☹️☝️🚀🔥🔥🚀

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  2. يقول احمد:
    أبريل 11, 2024 الساعة 1:13 م

    أيها النتن ياهو مجرب الحرب عاي غزه وعلي الفلسطينيين العنجهية التي انتم فيها هي بحماية دوله الأرهاب الأمريكية هي التي أعطتكم حق قتل العرب والمسلمين في فلسطين ؟؟؟؟؟

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